비거리·관용성·스핀 탄도 강화한 퀀텀 풀 라인업
캘러웨이골프 코리아
캘러웨이골프 코리아가 업계 최초로 ‘트라이포스(Tri-Force) 페이스’를 적용한 퀀텀(Quantum) 시리즈를 출시했다. 드라이버에서 아이언까지 풀 라인업이다.
퀀텀 시리즈의 가장 큰 특징은 티타늄·폴리메시·카본을 결합한 트라이포스 페이스 기술이다. 이는 퀀텀 드라이버 전 모델에 적용돼 빠른 볼 스피드와 효율적인 에너지 전달을 구현했다.
퀀텀 시리즈는 비거리 향상뿐 아니라 미스샷에도 흔들리지 않는 관용성, 안정적인 스핀과 탄도, 타구감과 타구음까지 실제 필드에서 체감할 수 있는 퍼포먼스를 중심으로 설계된 것이 특징이다.
트라이포스 페이스 기술은 페이스의 반발력과 속도 전환 효율을 극대화하도록 설계됐다. 따라서 동일한 스윙에서도 더 높은 초기 볼 스피드를 만들어 내고, 임팩트 이후에도 볼 비행 에너지가 오래 유지되도록 돕는다.
퀀텀 드라이버에는 APW 가변 무게추와 총 8단계 조정이 가능한 옵티핏 호젤이 적용된다. 이를 통해 골퍼는 하나의 클럽으로 탄도와 구질을 세밀하게 조정할 수 있다.
퀀텀 페어웨이 우드는 스피드웨이브 2.0과 새로운 스텝 솔 구조를 적용해 불규칙한 라이에서도 볼을 쉽게 띄우고 페이스 하단 타격에서도 에너지 손실을 최소화하도록 설계됐다.
퀀텀 아이언은 반발력을 높인 모던 360도 언더컷 캐비티 구조와 지면 마찰을 줄인 트라이솔 디자인을 결합해 아이언 샷의 탄도와 거리, 일관성을 높였다.
