마이크로 코팅 기반… 스핀 일관성·편안한 타구감
골프의 기준을 높여온 테일러메이드가 완전히 새로워진 TP5 및 TP5x 5피스투어 골프볼을 공개했다.
이번 TP5와 TP5x의 핵심은 테일러메이드가 새롭게 개발한 마이크로 코팅 기술이다. 골프볼 코팅 방식을 근본적으로 개선한 이 기술은 설계된 성능을 샷마다, 볼마다 일관되게 구현하는 데 초점을 맞췄다.
이번 신제품은 디지털 프로토 타이핑 기술을 통해 구조 전반을 재설계하며 한 단계 더 진화했다. 테일러메이드는 디지털 프로토 타이핑 기술을 활용해 10만 가지 이상의 TP5 및 TP5x 설계 조합을 분석해 비거리·스핀·일관성을 최적화한 5피스 구조를 완성했다.
테일러메이드는 지난 5년간 골프볼 연구개발에 대규모 투자를 이어왔다. 이를 통해 세계 최고 수준의 테스트 환경과 초정밀 측정 장비를 구축했고, 이는 새로운 마이크로 코팅 기술 탄생으로 이어졌다.
2026년형 TP5는 테일러메이드 5피스 투어 볼 가운데 가장 부드러운 타구감을 유지하면서도 이전보다 더욱 빠른 볼 스피드를 구현한 모델이다. 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 매킬로이와 콜린 모리카와가 사용 중이다.
TP5에는 테일러메이드 투어 볼 중 가장 큰 코어가 적용돼 임팩트 순간 클럽페이스와의 접촉 시간을 줄이고 에너지 전달 효율을 높여 풀스윙 시 더 빠른 볼 스피드를 만들어 낸다. TP5x는 5피스 투어 볼 가운데 가장 빠른 볼 스피드를 구현하도록 설계된 모델이다.
