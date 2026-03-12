프리퀀시 튠 페이스 탑재로 볼 스피드 극대화
PXG
프리미엄 골프 브랜드 PXG 공식수입원 ㈜카네(회장 신재호)가 올초 출시한 PXG 라이트닝 드라이버 인기몰이에 부응해 시즌 맞이 고객 프로모션을 진행한다.
PXG 라이트닝 드라이버는 다양한 골퍼에게 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 라이트닝 투어·라이트닝 투어 미드·라이트닝 맥스 10K+·라이트닝 맥스라이트 총 4개 모델로 구분돼 출시됐다.
가장 주목할 만한 핵심 기술은 ‘프리퀀시 튠 페이스’다. 이는 임팩트 때 고유 진동 주파수를 생성해 에너지를 효율적으로 전달, 더 빠른 볼 스피드를 출력하도록 설계됐다.
솔 부분은 보다 강화된 스파인 솔 디자인을 채택해 임팩트 때 헤드에서 발생하는 불필요한 진동수를 제거했다. 시리즈 전반적으로 카본 섬유 소재를 증량했다. 특히 라이트닝 맥스 모델의 경우 약 84%까지 사용해 관성모멘트(MOI) 수치를 극대화했다.
페이스 표면에 적용된 에칭 페이스 기술은 스핀 컨트롤을 크게 개선시켰다. 페이스가 약간 젖은 상태에서도 안정적인 탄착군을 형성케 한다.
프로모션은 PXG 제품 구매 고객 대상으로 실시한다. 오는 31일까지 PXG 도곡 직영점 피팅 센터 및 정기 시타회를 방문해 드라이버 및 메탈류 구매 시 PXG 익스트림 프리미엄 골프공 1더즌을 증정한다. 2026년에 새롭게 선보인 PXG GEN8 아이언을 구매하는 고객에게는 아이언 커버 세트를 증정한다. 이는 조기 소진 시 마감된다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사