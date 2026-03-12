다양한 퍼팅 스타일 경험… 넥 샤프트 세분화 옵션
스카티 카메론
타이틀리스트가 말렛 퍼터 역사상 가장 완벽한 퍼포먼스를 제공하는 스카티 카메론의 2026년형 팬텀(Phantom) 퍼터를 출시한다.
이번 팬텀 라인업은 총 9종이다. 팬텀 5, 5.2, 5.5, 7, 7.2, 7.5, 9R, 9.2R 모델은 지난달 27일 전 세계 동시 출시됐고 팬텀 5 OC는 3월 말에 출시될 예정이다.
말렛 퍼터의 인기는 전 세계 골퍼들 사이에서 꾸준히 확대되고 있다. 각기 다른 퍼팅 스타일을 가진 골퍼들이 완성도 높은 말렛 퍼터의 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 외관과 타구감까지 세밀하게 다듬었다.
2026년형 팬텀 라인업은 전면 인서트 설계를 새롭게 다듬고 헤드 디자인과 넥 구성의 완성도를 정교화했다. 여기에 투어에서 영감받은 팬텀 5, 7, 9R 3가지 헤드 디자인 조합으로 총 9가지 구성을 제공한다. 각자의 퍼팅 스타일에 맞도록 선택 폭을 넓혔다.
2026년형 전 모델에는 체인 링크 페이스 밀링이 적용된 스튜디오 카본 스틸 인서트가 페이스 전면에 적용, 타구음이 더욱 경쾌해졌다.
이번 라인업의 또 다른 특징은 3가지 헤드를 기반으로 넥과 샤프트 구성을 세분화했다는 점이다. 총 5가지의 넥과 샤프트 옵션을 통해 골퍼들의 다양한 스트로크 성향과 셋업 선호를 보다 구체적으로 고려했다.
지난해 출시된 이후 골퍼들의 많은 호응을 얻었던 로우 토크 온셋 센터 퍼터가 이번 신제품 라인업에도 합류한다.
