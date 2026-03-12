대회 상금 42.7억… ‘차이나 오픈’ 국내 예선 진행
골프존
㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 프로부터 아마추어까지 골퍼라면 누구나 참여 가능한 글로벌 대회 ‘2026 골프존 차이나 오픈’ 국내 예선을 진행한다.
골프존은 2022년부터 중국 시장에 스크린골프를 알리고 골프 인구를 늘리기 위해 스크린골프 토너먼트 대회를 개최해 왔다. 2024년부터는 스크린과 필드의 특장점을 융합해 선보인 도심형 골프장 플랫폼 시티골프에서 대회 상금과 규모를 확대해 ‘골프존 차이나 오픈’이라는 대회명으로 운영을 시작했다.
2026 골프존 차이나 오픈은 글로벌 스크린골프투어로 대회 총상금은 2025년 대비 2배인 2000만 위안(42억7000만원), 우승 상금 500만 위안(10억6000만원)이다. 온·오프라인 예선과 본선을 거쳐 12월 중국 시티골프 경기장에서 결선을 진행한다.
한국 예선은 3월 10일부터 5월 31일까지 일반부, 프로부로 구분해 약 3개월간 치러진다. 예선을 통해 프로부(GTOUR 소속 프로와 KPGA, KLPGA, USGTF 등 프로 자격 소지자) 상위 200명, 일반부 상위 100명까지 본선 진출 자격을 부여한다. 본선은 7월과 10월 중국 골프존 시티골프 연길점에서 오프라인으로 진행된다.
골프존은 골프존차이나와 함께 시티골프 중국 1호 톈진점과 2호 연길점을 바탕으로 실내 골프의 저변을 확대하고 글로벌 스크린골프투어 환경을 마련하는 등 다방면의 지원을 이어 나갈 계획이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사