5년간 반값·무료 혜택… 입회금 반환 멤버십 첫선
PLK 반환형 멤버십
글로벌 프리미엄 골프라이프 플랫폼 퍼시픽링스코리아(PLK·대표이사 장옥영)가 법인 고객을 겨냥한 ‘5년 반환형 멤버십’ 2종을 출시했다.
신규 상품은 ‘5년 반환형 50회’와 ‘5년 반환형 올그린 60회’다. ‘5년 반환형 50회’는 5년간 골프장 이용료 50% 할인 혜택을 제공하며, ‘5년 반환형 올그린 60회’는 5년간 골프장 이용료 무료 혜택을 제공한다. 기존 소멸성 상품과 달리 두 상품 모두 이용 기간 종료 후 입회금을 반환받을 수 있는 것이 특징이다.
퍼시픽링스코리아 측은 이번 상품이 장기 이용 혜택과 비용 운용의 유연성을 동시에 고려하는 법인 수요를 반영해 기획됐다고 설명했다. 반환형 멤버십 출시는 이번이 처음이다.
퍼시픽링스코리아는 멤버들의 프리미엄 라이프스타일을 한층 확장하는 것을 목표로 하고 있다. 멤버십 회원은 골프 예약과 골프여행, 맞춤형 레슨, 멤버 전용 이벤트 등 골프를 중심으로 한 다양한 멤버십 서비스를 이용할 수 있다.
퍼시픽링스의 강점은 글로벌 네트워크를 기반으로 국내 270여개 및 해외 1000여개 골프장 이용 혜택을 제공하는 데 있다.
특히 ‘세계 4대 메이저 대회 직관’ 프로그램은 2022년 마스터스 토너먼트 직관 투어를 시작으로 디오픈 챔피언십, US오픈 등으로 확대 운영되고 있다. 이와 함께 여행, 쇼핑, 호텔, 미식, 건강검진, 문화예술 분야의 제휴 서비스도 제공하고 있다.
