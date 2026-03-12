더 부드럽고 멀리 안정적으로 치고 싶다면
젝시오
던롭스포츠코리아㈜가 전개하는 젝시오(XXIO)가 젝시오의 14번째 모델 XXIO14를 출시했다.
젝시오14 시리즈는 젝시오의 본질적인 기술력과 ‘편안한 비거리’라는 브랜드의 핵심 가치를 유지하면서도 디자인과 구조 전반을 대대적으로 개선해 남녀 모델 전반에 걸쳐 외형과 설계를 새롭게 다듬은 모델이다.
젝시오14 시리즈는 젝시오14, 젝시오14 플러스, 젝시오14 레이디스로 구성되며 전 모델에 걸쳐 업그레이드된 헤드 실루엣과 트렌디한 컬러 구성을 적용했다.
남성 모델에는 시리즈 최초로 탈착 가능한 슬리브 시스템 QTS를 적용했다. 이는 로프트, 라이, 페이스 각도를 빠르고 손쉽게 조절할 수 있는 셀프 피팅 시스템이다.
기술적 진화의 중심에는 세계 최초로 채용한 신소재 VR-티타늄과 젝시오 고유의 ULTiFLEX 구조가 있다. 실리콘을 함유한 VR-티타늄 페이스는 반발력과 내구성을 높여 보다 안정적인 비거리와 일관된 방향성을 구현한다. 여기에 ULTiFLEX 구조를 더해 ‘더 부드럽게, 더 멀리, 더 안정적인’ 퍼포먼스를 완성했다.
젝시오14 레이디스는 기존 블루 컬러 모델에 더해 화이트 컬러를 정식 라인업으로 채택했다. 또 여성 골퍼의 실제 스윙 데이터를 기반으로 개발됐다. 여성 골퍼들의 임팩트 시 힐 쪽 타격 경향을 반영해 힐 쪽 페이스 면을 슬림하게 설계함으로써 스윗스팟의 면적을 넓히고 정타율을 향상시켰다.
