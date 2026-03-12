컨택·탄도·스핀 핵심 요소 갖춘 웨지 라인업 구성
보키 디자인
타이틀리스트가 역대 가장 완성도 높은 보키 웨지 라인업, 보키 디자인 SM11 웨지를 전 세계 동시 출시한다.
미국프로골프(PGA)투어에서 가장 많은 선택을 받아온 보키 디자인 웨지는 투어 선수들의 피드백을 바탕으로 2년마다 한 단계 진화된 모델을 선보여 왔다.
새로운 SM11 웨지는 일관된 탄도와 거리 컨트롤, 뛰어난 타구감, 최대 스핀 퍼포먼스를 제공하도록 설계됐다. 업계 최고 수준의 로프트, 바운스, 그라인드 조합을 통해 다양한 샷의 상황에서도 일관된 웨지 퍼포먼스를 구현한다.
특히 이번 보키 디자인 SM11은 웨지의 명장 밥 보키가 강조해온 웨지 플레이의 3가지 핵심 요소인 컨택, 탄도, 스핀에 집중한 설계를 바탕으로 웨지 퍼포먼스를 한 단계 끌어올렸다.
SM11 웨지는 웨지 플레이의 출발점인 임팩트에 집중해 설계됐다. 다양한 스윙 타입과 코스 조건에서도 안정적인 임팩트를 구현한다. 총 6가지 그라인드와 27가지 스펙 조합을 통해 골퍼는 자신의 플레이 스타일에 맞는 최적의 웨지를 선택할 수 있다.
올바른 바운스와 그라인드 선택은 웨지 퍼포먼스에 가장 이상적인 컨택 지점인 2번째와 5번째 그루브 사이에 안정적으로 임팩트를 형성하도록 도와 향상된 탄도와 스핀으로 자연스럽게 이어진다. 마감 옵션은 투어 크롬, 니켈, 제트 블랙이다. 투어 선수들이 선호하는 로우 마감은 커스텀 주문으로 만나볼 수 있다.
