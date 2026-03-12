유명 골퍼들의 신무기… 놀라운 직진성 비거리
박현경, 박지영, 신다인, 안선주 등 ‘팀 브리지스톤골프’의 멤버들이 신제품 BX 드라이버로 바꿔 올 시즌에 들어간다. 이들은 태국 촌부리 아마타스프링CC에서 열린 올 시즌 개막전 리쥬란 챔피언십부터 신무기를 장착하게 된다.
3월 출시된 BX1, BX2 드라이버는 풀 티타늄 소재, 슬립리스바이트 밀링 기술이 적용돼 경쾌한 타구감과 강력한 직진성, 비거리를 자랑하는 것이 특징이다.
선수들은 클럽 교체를 결심하게 된 이유로 ‘직진성’을 꼽았다. 페이스에 초정밀 레이저 가공으로 홈을 새긴 ‘슬립리스 바이트 밀링’ 기술이 핵심 기술로, 임팩트 순간 볼의 마찰력을 극대화시켜 준다. 이는 에너지 손실을 줄여 볼 스피드를 높이고 스핀량을 낮춰 직진성 비거리를 이끌어 낸다.
오프 센터 부분에는 특수 패턴을 적용해 관용성을 더욱 높였다. 비 오는 날이나 공에 물기가 있는 상황에서도 변함없이 퍼포먼스를 유지한다.
박현경, 박지영, 신다인, 안선주 프로가 카본 소재의 글로벌 모델이 아닌 티타늄 소재의 한국 단독 출시 모델을 선택한 것도 눈에 띄는 점이다. 선수들은 타감과 타구음 또한 꼼꼼하게 살피는데 이런 감각적인 부분 역시 플레이에 영향을 미치기 때문이다.
티타늄 소재는 원가가 높은 대신 한국 골퍼가 익숙하게 느끼고 선호하는 경괘한 타감과 타구음을 제공한다. 뿐만 아니라 뛰어난 내구성으로 성능 저하 없이 일정한 퍼포먼스를 보여준다.
