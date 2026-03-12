한국의 아름다움·기술력 결합한 골프공 탄생
볼빅
국산 골프공 볼빅(대표 홍승석)이 K-컬처의 위상과 한국 고유의 정체성을 담아낸 프리미엄 골프공 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션’을 새롭게 선보였다.
글로벌 시장에서 K-컬처를 중심으로 한국 고유의 미학에 대한 관심이 어느 때보다 높아지는 흐름 속에서 볼빅은 우리나라의 전통 미학을 접목한 차별화된 골프공을 출시했다. 이는 국내외 골퍼들에게 K-골프의 독창성을 지속적으로 선보인다는 목표를 실현하기 위한 일환이다.
이번 ‘엑시아 K-헤리티지 에디션’의 가장 큰 특징은 한국 전통 자개 문양에서 영감을 받은 360도 퍼팅 라인이다. 블루, 퍼플, 그린, 레드 컬러로 구현된 홀로그램 자개 패턴은 고급스러운 심미적 가치를 제공하는 동시에, 정교하게 설계된 360도 퍼팅라인이 적용돼 직관적인 에이밍을 돕는다.
볼 성능도 크게 강화됐다. 안정적인 경도 분포를 갖춘 소프트 듀얼 코어를 적용해 한층 부드러운 타구감과 강한 반발력을 동시에 구현, 비거리 향상이 극대화됐다. 여기에 강인하면서도 유연한 A1 커버를 더해 일관된 스핀 성능과 우수한 컨트롤을 제공한다.
또 F.N.C 글로시 코팅을 적용해 내오염성과 내구성을 강화했다. 높은 발수 성능으로 다양한 필드 환경에서도 안정적인 퍼팅 롤을 유지할 수 있도록 설계됐다. 볼빅 관계자는 “단순한 골프공을 넘어 한국적 아름다움과 기술력이 결합된 프리미엄 제품”이라고 강조했다.
