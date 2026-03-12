아이언의 자존심… 한층 강화된 차세대 모델 출시
한국미즈노가 정통 연철 단조 아이언으로 오랜 기간 한국 골퍼들에게 사랑받아온 MX 시리즈의 차세대 모델, 2026년 신제품 ‘MX 포지드 아이언’을 출시했다.
이 아이언은 안정적인 어드레스와 편안한 난이도, 미즈노 특유의 부드러운 타구감을 균형 있게 구현한 것이 특징이다. 전작 대비 헤드 사이즈를 안정적으로 설계하고, 한국 골퍼들이 선호하는 헤드 쉐입과 잔디 대응력을 한층 강화했다.
세계 특허 단조 기술인 ‘그레인플로우 포지드 HD’ 공법과 고품질 연철 소재 S25CM(1025E)을 적용해 타구감과 관용성, 조작성의 완벽한 밸런스를 추구했다. 투어 프로들의 피드백을 바탕으로 각 번호별 최적의 헤드 설계를 실현했다.
원형 봉 소재를 페이스부터 넥까지 일체 성형하는 그레인플로우 포지드 HD 공법은 금속 단류선을 헤드 내부에서 끊김 없이 연결한다. 이에 임팩트 때 타구부에 단류선을 더욱 밀집시켜 보다 길고 맑게 울리는 타구음을 구현한다. 고품질 연철 소재 S25CM(1025E)은 인과 유황 등 타구감을 저해하는 불순물의 함유량을 JIS 규격 대비 50% 수준으로 억제한 소재다.
롱·미들 아이언(#4~8)은 볼 컨택과 로테이션이 쉽게 이뤄지도록 헤드 길이를 미세 조정하고 힐 측 높이를 높여 안정감을 강화했다. 쇼트 아이언(#9~PW)은 헤드 로테이션이 급해지지 않도록 토우 측 볼륨을 조정해 방향성과 컨트롤 성능을 향상시켰다.
