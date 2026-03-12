실시간 핀 위치 정보 반영하는 오토핀 서비스
보이스캐디
국내 골프 거리측정기 브랜드 보이스캐디(대표이사 김준오)가 2026년 신제품 골프워치 ‘T13 PRO’와 레이저 거리측정기 ‘SL mini THE BLACK’을 출시했다.
보이스캐디는 독자적인 V-알고리즘 고도화를 통해 코스 내 고저 차를 반영한 보정 거리를 정밀하게 산출한다. 업계 최초로 선보인 ‘오토핀(APL) 서비스’는 실시간 핀 위치 정보를 반영하는 기능으로, 하루에도 수차례 변경되는 핀 위치 데이터를 수집·적용해 별도의 설정이나 조작 없이도 현재 핀까지의 정확한 거리를 확인할 수 있도록 지원한다. 현재 국내 80% 이상 골프장과 제휴를 맺고 있다.
여기에 AI 음성 인식 기술과 필드 데이터 분석 기능을 지속적으로 업데이트하며 단순 거리 안내를 넘어 라운드 전반을 지원하는 스마트 골프 솔루션으로 진화하고 있다.
올해 공개된 ‘T13 PRO’는 보이스캐디의 13번째 T-시리즈 제품으로, 브랜드의 핵심 기술력이 집약된 주력 모델이다.
전작 대비 7% 더 슬림해진 바디, 4% 감소된 지름으로 착용감을 개선했으며 화면을 넓혀 시인성을 강화했다.
‘SL mini THE BLACK’은 SL mini의 두 번째 컬러 모델이다. 컴팩트한 디자인과 외부 OLED 디스플레이를 통해 코스 정보를 확인한 뒤 바로 레이저 측정이 가능한 편의성을 기존 모델 그대로 유지한 채 블랙 컬러로 고급스러움을 가미했다.
