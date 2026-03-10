시사 전체기사

[포토] 감자 심는 분주한 손길

입력:2026-03-10 22:14
수정:2026-03-10 22:16
외국인 근로자와 농민들이 10일 강원도 강릉시 송정동 밭에서 감자를 심고 있다. 강원도는 올해 도내 배정된 외국인 계절근로자가 필리핀, 베트남, 라오스 등 8개국 1만1168명이라고 밝혔다. 연합뉴스

