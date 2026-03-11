패트리엇 이어 사드까지… 요격미사일 중동 옮긴 듯
미, 인도·태평양 방공자산 순환배치
포대 전체 아닌 탄약 일부 차출 분석
미군이 주한미군이 운용하던 패트리엇 포대를 중동으로 이전한 데 이어 한국의 대표적 방공 자산인 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 전력 일부도 차출했다는 외신 보도가 나왔다. 포대 자체가 아닌 발사대를 포함한 일부 장비와 요격미사일 등 탄약을 옮긴 것으로 분석된다. 중동 사태 장기화가 한반도 방위 체계에까지 직접적 영향을 주기 시작한 것이란 평가가 나온다.
워싱턴포스트는 10일 미 당국자를 인용해 “미 국방부가 사드 시스템 일부를 한국에서 중동으로 이동시키고 있다”고 전했다. 주한미군 사드 전력의 이동은 예견된 순서로 여겨진다. 중동 지역에서는 미국·이스라엘의 이란 공습, 이어진 이란의 반격으로 각종 미사일과 드론 공격이 반복되고 있다. 방공 시스템에 비축된 요격미사일 소모 속도가 가팔라진 상태다. 이에 미군은 주한미군 기지 패트리엇 포대를 중동에 배치하는 등 인도·태평양 지역에 배치된 방공 자산의 순환 배치에 착수했다.
경북 성주 미군기지에 배치된 사드 1개 포대는 발사대 6기, 미사일 최소 48발, 최첨단 AN/TPY-2 레이더 등으로 구성돼 있다. 이 중 레이더는 그대로 두고 발사대와 일부 여분 미사일이 중동에 투입된 것으로 추측된다. 일각에서는 포대 전체가 이동할 수 있다는 관측도 나오지만 포대 자체를 다른 전구로 옮기는 방안은 현실성이 크지 않다는 평가가 우세하다. 군 관계자는 “사드처럼 발사대와 레이더, 지원 장비가 포함된 대형 포대를 다른 전구로 이동시키려면 대규모 수송 전력과 인력이 동반될 수밖에 없다”며 “움직임이 외부에 포착될 우려가 크다”고 말했다. 다른 관계자도 “미군이 사드 요격미사일 등 탄약을 투입한 것으로 보인다”고 했다.
이에 대해 청와대는 “한·미 간 전력 운용과 관련해 정부가 언급하는 것은 적절치 않다”며 “양국은 굳건한 연합방위태세를 유지해 한반도 및 역내 평화와 안정에 기여코자 하고, 이를 위해 긴밀한 소통과 공조를 지속 해나갈 것”이라고 밝혔다.
한반도 미사일 방어 체계는 고고도 영역을 담당하는 사드와 저고도 방어를 맡는 패트리엇 체계가 결합된 다층 구조로 운용된다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “미군은 역내 전구에 비축된 탄약을 48시간 이내에 끌어다 쓸 수 있는 순환 배치 시스템을 갖추고 있다”며 “당장은 순환 배치를 통해 탄약을 운용할 수 있겠지만 중동 전쟁이 장기화할 경우 한·미 대비태세가 약화할 수 있다”고 지적했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사