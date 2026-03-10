강북 모텔 연쇄살인은 ‘묻지마 범죄’
檢, 김소영 살인 등 혐의 구속 기소
정신병력 가장해 범행 약물 구해
검찰이 서울 강북구 모텔 살인 사건의 피의자 김소영(20)을 10일 구속 기소하면서 이 사건을 ‘이상 동기 범죄(묻지마범죄)’로 규정했다. 가정불화 등으로 정서적 사회화가 온전히 이뤄지지 않은 상태의 김씨가 자신의 소비 욕구나 경제적 만족을 위해 남성들을 이용한 뒤 갈등 상황을 피하기 위해 남성들을 살해했다는 것이다.
서울북부지검 형사2부는 이날 김씨를 살인 및 특수상해, 마약류관리에관한법률위반 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 김씨는 벤조디아제핀계열 향정신성 의약품을 탄 숙취해소제를 마시게 해 남성 2명을 살해하고 1명에게 상해를 가한 혐의를 받고 있다.
검찰은 경찰에서 사건을 송치받은 뒤 범죄심리 분석과 정신의학, 법의학 자문 등을 통해 이번 사건을 김씨의 이상 동기 범죄로 결론 내렸다. 검찰에 따르면 김씨는 어린 시절 부친으로부터 지속적인 음주 폭행과 폭언에 노출되는 등 신체적 위협과 불안을 경험했다. 이후 사회와 단절되면서 강력한 자기중심적 기질을 갖게 된 것으로 검찰은 판단했다.
김씨는 죄책감과 공감 능력이 모자란 상태로 자기중심적 태도를 보인다는 게 전문가들의 분석이다. 또 불안정한 대인관계로 인한 정서조절의 어려움, 충동성이 강한 모습을 보였고 이런 성향이 범죄로 이어졌다고 검찰은 봤다.
김씨는 실제 정신병력이 없음에도 이를 가장해 범행도구인 약물을 확보한 것으로 조사됐다. 별건의 형사고소 진행을 위해 외상후스트레스장애(PTSD)를 앓는 것처럼 정신의학과에서 약품을 처방받았고, 이 약품을 범행도구로 사용했다. 검찰은 범행의 중대성, 범죄의 잔인성, 재범 방지 필요성 등을 고려해 지난 9일 김씨의 신상정보를 공개했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
