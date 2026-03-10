시사 전체기사

[포토] “후쿠시마 오염수 투기 중단하라”

입력:2026-03-10 21:16
공유하기
글자 크기 조정

환경보건시민센터를 비롯한 환경단체 회원들이 10일 서울 종로구 일본대사관 앞에서 후쿠시마 원전 오염수의 해양 투기 중단 캠페인을 벌이고 있다.

연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중”
“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
장나라 소속사 관계자 숨진 채 발견…현장에 유서 남겨
‘하루에 단돈 1000원!’ 포항 천원주택에 몰려든 시민들
천만영화 ‘왕과 사는 남자’가 표절?…“사실무근, 단호히 대응”
피자 한 판 3만6000원… 울산 세계음식문화관 ‘가격 논란’
‘4개월 영아 살해’ 친모 직업은 ‘이것’…“가중처벌 해야”
국민일보 신문구독