시사 전체기사 [포토] 한국노총 창립 80주년 기념식 참석하는 여야 대표 입력:2026-03-10 21:14 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 한국노총 웨딩여율리에서 열린 '한국노총 창립 제80주년 기념식'에 참석하고 있다.권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “주한미군 무기반출 반대의견 내지만…전적 관철 어려워” 2 2년만에 달라진 국힘 ‘최경환 뇌물비리 공천 기준’ 3 국힘 의원 전원 ‘尹 어게인 거부’ 결의문 4 “북·중 여객열차 오는 12일 운행…약 6년만에 재개” 5 국힘, 끝장 의총서 ‘비상계엄 사과·尹 절연’ 결의문 채택 해당분야별 기사 더보기 1 마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리 2 유가 80달러 진정…1500원 넘보던 환율, 1460원대 터치 3 “대기 예약 1000명, 제주서도 와요”… 마운자로 품귀 사태 4 힘 빠진 검찰… 공권력 무게중심 ‘3대 경제 검찰’로 이동 5 코스피, 급반등에 매수 사이드카 발동 해당분야별 기사 더보기 1 ‘4개월 영아 살해’ 친모 직업은 ‘이것’…“가중처벌 해야” 2 조주빈, 교도소서 ‘우수상’…롤링페이퍼엔 “징역 파이팅” 3 ‘하루에 단돈 1000원!’ 포항 천원주택에 몰려든 시민들 4 “소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인 5 피자 한 판에 3만6천원… 울산 세계음식문화관 ‘가격 논란’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘무조건 항복’ 요구하던 트럼프 “전쟁 곧 끝난다”…오일쇼크에 전의 흔들렸나 2 국가 제창거부 이란 女축구 선수들… 호주 “망명 허용” 3 [속보]트럼프 “이란 군사 작전, 아주 곧 끝난다” 4 “미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중” 5 [속보] 이란, 트럼프에 “제거되지 않도록 조심하라” 위협 해당분야별 기사 더보기 1 ‘경우의 수’ 뚫었다…韓, 호주 7대 2로 꺾고 WBC 8강행 2 ‘한 방’에 무너진 한국…WBC 최다 피홈런 불명예 3 이젠 한국 야구의 ‘보물’ 문보경 “야구 인생 최고 타격감” 4 ‘도쿄의 기적’…한국, 호주 꺾고 17년 만에 WBC 8강행 5 올림픽 金 최가온 “다음 목표는 세계 최고 보더” 해당분야별 기사 더보기 1 천만영화 ‘왕과 사는 남자’가 표절?…“사실무근, 단호히 대응” 2 물만 잘 마셔도 근감소 예방…“목 안 말라도 하루 4~5잔 좋아” 3 ‘1000만 감독’ 장항준 “한번도 상상못해…관객이 ‘의의(意義)’ 가치에 공감” 4 건강검진으로 신장암 조기 발견… “흡연·고혈압·비만도 영향” 5 효과 좋은 수면병 치료제, 국내에 없거나 비싼 이유는? 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘단계적 개헌’ 띄운 우원식 이란 공습 초기 공격 규모 역대 최고… 2014년 IS 6개월치 공격량 넘어서 “미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동 중” 한국 WBC 8강 상대, 도미니카냐 베네수엘라냐 ‘4개월 영아 살해’ 친모 직업은 ‘이것’…“가중처벌 해야” ‘하루에 단돈 1000원!’ 포항 천원주택에 몰려든 시민들 “딸이 또 마약한 것 같다” 가족 신고로 20대 여성 검거 “한학자, 구속 위기 처하자 진술 회유” 통일교 ‘2인자’ 법정서 폭로 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요