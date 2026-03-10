시사 전체기사

[포토] 한국노총 창립 80주년 기념식 참석하는 여야 대표

입력:2026-03-10 21:14
정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 한국노총 웨딩여율리에서 열린 '한국노총 창립 제80주년 기념식'에 참석하고 있다.

권현구 기자

