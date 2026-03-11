5호선 김포·검단 연장 예타 통과… ‘지옥철’ 혼잡 완화 기대

위례신사선 승인, 강남까지 14분

가덕도 신공항철도 연결선 통과



서울 지하철 5호선을 경기 김포와 인천 검단까지 연장하는 도시철도 사업이 정부 예비타당성조사(예타)를 통과했다. 출퇴근 시간대 극심한 혼잡으로 ‘지옥철’이라 불리던 김포골드라인 문제 해소 방안이 마련됐다는 평가가 나온다. 위례신도시와 서울 강남을 연결하는 ‘위례신사선’도 예타 문턱을 넘었다. 수도권 교통 편의성이 올라갈 것으로 기대된다.



기획예산처는 10일 재정사업평가위원회를 개최하고 지하철 5호선 김포·검단 연장사업 예타를 포함해 3건의 사업을 승인했다. 김포·검단 연장사업은 예타 착수 1년 6개월 만에 승인됐다. 지하철 5호선 방화역에서 인천 검단 신도시를 거쳐 김포한강2 콤팩트시티 지구까지 약 25.8㎞ 구간을 연결하는 게 주된 내용이다. 모두 10곳의 정거장을 만드는 이 사업에는 3조5587억원이 투입될 전망이다. 개통 시점은 2031년 이후가 될 것으로 예상된다.



사업이 마무리되면 김포와 서울을 직접 잇는 지하철 노선이 생기게 된다. 김포한강2 콤팩트시티에서 방화역은 57분에서 26분으로 30분 가까이 이동 시간이 단축된다. 서울역까지도 30분가량 이동 시간을 줄일 수 있다. 수요 분산은 지난 1월 기준 180% 수준인 김포골드라인의 혼잡도를 160% 이하로 낮출 것으로 예측된다. 이동 시간 단축으로 시민들의 불편이 상당 부분 해소될 것으로 기대된다.



위례신도시와 서울 삼성역·신사역 등을 잇는 위례신사선도 예타를 통과하면서 사업에 속도를 내게 됐다. 모두 14.8㎞ 규모인 이 사업이 완료되면 위례중앙역에서 삼성역까지 기존 소요 시간인 48분보다 34분 정도 줄어들게 된다. 위례에서 강남까지 14분이면 이동이 가능해진다.



기획처는 ‘가덕도 신공항철도 연결선’ 사업 예타도 승인했다. 이 사업은 부전~마산 복선전철과 운영 중인 부산신항선을 잇는 6.58㎞의 삼각선을 신설해 가덕도 신공항까지 환승 없이 접근할 수 있도록 설계됐다.



기획처는 이날 심의를 통해 예타 제도 개편 방안도 밝혔다. 사회간접자본(SOC) 사업 중 예타를 받아야 하는 사업의 기준을 총사업비 1000억원, 국비 500억원 이상으로 높인다는 방침이다. 현재는 총사업비 500억원, 국비 300억원 이상이 기준이다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



