트럼프 “전쟁 곧 끝나”… 이 말을 믿어도 되나
“큰 위험 이미 지나가… 곧 끝날 것”
“20배 더 센 타격” 강경 메시지도
미국·이란 전쟁 불확실성은 여전
도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) “이란과의 전쟁이 조만간 끝날 것”이란 입장을 수차례 내놨다. ‘무조건 항복’을 요구하던 것과 비교하면 중요한 전환점으로 해석된다. 다만 타격 강도를 높일 수 있다는 강경 메시지도 함께 내놔 불확실성은 여전하다는 분석이 많다.
트럼프 대통령은 이날 미국 플로리다주 ‘트럼프 내셔널 도럴 마이애미’ 리조트에서 열린 기자회견 모두발언에서 “우리는 매우 결정적으로 승리하고 있다. 예정보다 훨씬 앞서 있다”며 “이 상황은 곧 끝날 것”이라고 말했다. 이어 ‘이번 주 안에, 또는 며칠 안에 전쟁이 끝날 것이라고 보느냐’는 기자 질문에 “아주 곧”이라고 답했다.
그러면서 그는 “전쟁의 큰 위험은 이미 사흘 전에 끝났다. 우리는 처음 이틀 동안 그들을 사실상 무너뜨렸다”고 설명했다. 앞서 같은 장소에서 열린 공화당 행사에서도 “이번 전쟁이 꽤 빨리 끝날 것”이라며 “단기간의 작전에 그칠 것을 보게 될 것”이라고 했다. 이날 발언은 트럼프의 기존 입장과 차이가 있다. 트럼프는 지난 2일 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 “4~5주 걸릴 것으로 예상했지만 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”며 “큰 파도는 아직 일어나지 않았다”고 했다.
다만 이날도 강경론을 이어가는 등 메시지가 오락가락했다. 그는 이란 수뇌부가 폭사한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 후계자로 차남 모즈타바 하메네이를 선출한 데 대해 “실망했다”고 밝혔다. 다만 모즈타바를 제거할 것인지 묻는 질문에는 “그렇게 말하고 싶지는 않다”고 답했다.
트럼프는 이후 트루스소셜에 “이란이 호르무즈 해협 안에서 석유 흐름을 막는 조치를 취하면 미국에 의해 지금까지보다 20배 더 센 타격을 당할 것”이라고 했다. 또 “그것에 더해 우리는 쉽게 파괴될 수 있는 목표물들을 제거해 이란이 국가로서 재건되는 것이 사실상 불가능하게 만들 것”이라며 “죽음과 불, 분노가 그들을 지배할 것”이라고 덧붙였다.
이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 트럼프 발언을 공개 반박하며 “전쟁의 끝을 결정하는 건 (미국이 아닌) 우리”라며 맞받았다. IRGC는 성명에서 “미국과 이스라엘의 공격이 계속된다면 이 지역에서 단 1리터의 석유 수출도 허용하지 않을 것”이라고 강조했다.
뉴욕타임스는 “이날 트럼프 발언이 긴장한 석유 시장과 투자자들에게 전쟁이 끝나가고 있다는 신호를 보내는 한편 미국과 이스라엘의 공격은 이란이 핵무기를 추구할 능력이나 의지가 완전히 사라질 때까지 계속될 것임을 암시하며 균형을 맞추려는 의도로 보였다”고 평가했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사