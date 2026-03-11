무안 참사 일으킨 콘크리트 둔덕… 공항 8곳도 ‘안 부러지는 구조물’
제주에도 5.1m 철골 로컬라이저
감사원 실태 감사, 총 14개 지적
무안공항을 비롯해 전국 8개 공항의 14개 로컬라이저(LLZ)가 유사시 잘 부러지지 않는 구조물로 설치된 것으로 나타났다. 2024년 12월 무안에서 발생한 제주항공 참사 당시 단단한 콘크리트 둔덕이 피해를 키운 원인으로 지목됐는데, 제주공항 등도 비슷한 상황인 것으로 조사됐다.
감사원은 10일 발표한 ‘항공안전 취약분야 관리실태’ 감사 결과에서 무안·김해·여수·사천·광주·포항·제주·김포 등 8개 공항의 14개 LLZ 기초구조물이 유사시 잘 부러지지 않는 상태로 운영되고 있다고 밝혔다. LLZ는 전파를 발사해 비행기 활주로 중심선 위치를 알려주는 시설로, 전파 송신을 원활하게 하려면 활주로 최상단부보다 위치가 다소 높아야 한다. 이 때문에 기초구조물을 만들어 위치를 높이는데, 국제기준은 취약성(부러지기 쉬운)을 확보토록 한다.
그러나 감사원은 국토교통부와 한국공항공사의 관리 소홀로 취약성을 확보하지 못한 LLZ가 전국 주요 공항에 설치됐다고 밝혔다. 사고가 발생한 무안은 2.5m의 콘크리트 둔덕이 설치됐고, 제주에서도 취약성을 갖추지 못한 5.1m의 철골아치형 기초구조물이 설치됐다. 국토부는 한국공항공사에 이들 시설 관리를 인계한 후 취약성이 미흡한 LLZ에 대해서도 공항운영 증명·정기검사에서 최대 22년간 ‘취약성이 확보된다’고 잘못 승인했다.
공항공사는 무안 등 5개 공항의 7개 기초구조물을 오히려 보강하기도 했다. 무안의 경우 2020년 제출된 설계 과업내용서에 ‘LLZ 기초구조물의 취약성 확보방안을 검토하라’는 내용이 기재됐으나 실제 시공 단계에서 지켜지지 않았다. 시공 담당자는 2023년 시공·감리업체가 “시공의 용이성을 위해 주변 외벽을 높이 40㎝로 추가 보강하겠다”고 요청하자 아무런 검토 없이 콘크리트 보강을 구두로 승인했다고 감사원은 밝혔다.
감사원 관계자는 “공사비를 아끼려고 지형을 많이 살리다 보면 경사를 많이 허용하게 된다”며 “그러면 낙차가 생기기 때문에 바람이나 태풍에 견디게 하려고 강하게 기초 시설물을 설치하다 보니 (이것이) 항공사고의 큰 위협이 되는 원인으로 작용한 것 같다”고 설명했다.
무안 사고 후 국토부는 지난해 무안 등 5개 공항의 7개 LLZ 기초구조물을 경량철골 구조로 교체하는 계획을 수립했다. 하지만 여전히 국제민간항공기구(ICAO)의 취약성 기준에는 미달하는 것으로 확인됐다.
항공기 엔진 등 정비 업무도 미흡했다. 감사원이 최근 5년간 국적항공사 항공기에 최다 장착된 엔진의 고장·결함으로 발생한 항공안전장애에 대한 사실조사 여부를 점검한 결과, 국토부는 59건 중 단 2건만 조사를 했다. 특히 2024년 7월 인천에서 다낭으로 향하던 여객기가 엔진결함으로 회항한 사고와 관련해서도 국토부는 “사실조사가 필요하다”고 내부검토를 한 뒤 1년8개월째 조사에 착수하지 않았다.
최예슬 송태화 기자 smarty@kmib.co.kr
