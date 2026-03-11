SK, 5.1조 자사주 소각… “주주가치 극대화”
발행주식 20%… 상법 개정 취지 반영
삼성전자도 16조 규모 상반기 소각
SK그룹의 지주사인 SK㈜가 5조1000억원 규모의 자사주를 소각하기로 했다. 전체 발행주식의 약 20% 달하는 전례 없는 규모다. 지난 6일 시행된 3차 개정 상법의 취지를 적극 반영한 것으로 기업 밸류업을 통해 주주가치를 극대화하는 조치라는 게 SK 측 설명이다.
SK㈜는 10일 이사회를 열고 보유 중인 자사주 약 1798만주 가운데 임직원 보상용을 제외한 약 1469만주를 전량 소각하기로 결정했다고 공시했다. 소각 자사주 가치는 이날 종가 기준 5조1575억원에 달한다. 이번 소각에는 주주가치 제고를 위해 매입한 자사주뿐 아니라 과거 지주회사 지배구조 개선 과정에서 발생한 ‘특정목적 취득’ 자사주도 포함됐다. SK㈜는 2015년 지배구조를 단순화하고 투명성을 높이기 위해 SK C&C(현 SK AX)와 합병했다.
SK 관계자는 “자사주 전략 소각이 전체주주의 최대 이익에 부합하고 기업가치를 높이는 최적의 방안이라고 판단했다”고 설명했다. SK㈜가 지난 2년간 포트폴리오 리밸런싱(사업재편)을 통해 재무 건전성을 강화한 점도 이번 자사주 전량 소각 결정의 배경으로 꼽힌다. 별도 재무제표 기준 SK㈜의 순차입금은 2024년 말 10조5000억원에서 지난해 3분기 8조4000억원으로 감소했다. 같은 기간 부채비율도 86.3%에서 77.4%로 개선됐다.
현재 SK㈜ 지분은 최대주주인 최태원 SK그룹 회장 및 특수관계인 25.4%, 자사주 24.6%, 기타 주주 50%의 구도다. 이번 자사주 소각으로 전체 주식 수가 줄면 최 회장 측 지분은 31.9%, 기타 주주는 63.6%가 된다. 지분율은 높아져도 의결권에는 변화가 없다. 자사주는 의결권이 없는 주식이지만 경영권 위협 이슈가 발생했을 때 경영진에 우호적인 그룹에 매각해 경영권을 방어하는 수단으로 활용돼 왔다.
SK㈜ 이사회의 결정은 자사주 소각을 의무화한 3차 개정 상법이 시행된 지 나흘 만에 이뤄졌다. 개정 상법에 따라 기업은 새로 취득하는 자사주는 취득일로부터 1년 내, 기존 보유 자사주는 법 시행일로부터 1년 6개월 내에 소각해야 한다.
삼성전자도 지난해 말 기준 1억543만주 자사주 가운데 8700만주를 올해 상반기 중 소각할 방침이라고 밝혔다. 이날 종가 기준 약 16조원에 달하는 규모다. 삼성전자는 2024년 11월 총 10조원 규모의 자사주 매입 계획을 발표했고 지난해 2월 1차로 매입한 3조원 규모 자사주를 전량 소각했다. ㈜LG는 2024년 5000억원 규모 자사주 소각 계획을 밝혔고 지난해 절반을 소각했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
