G7 “비축유 방출 준비됐다”면서도… ‘언제’는 못 정했다
시장 안정 원칙 합의, 즉각 시행 유보
美 에너지 안보 우려, 이견 못 좁혀
주요 7개국(G7) 재무장관들이 이란 전쟁에 따른 고유가를 잠재우기 위해 마련한 비축유 공동 방출 첫 회의가 방출 시기에 대한 이견을 좁히지 못한 채 마무리됐다. 다만 G7은 전략 비축유 방출을 포함해 시장 안정을 위한 모든 조치를 강구해야 한다는 원칙엔 뜻을 같이했다.
BBC와 파이낸셜타임스(FT) 등 주요 외신들은 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장과 G7 에너지 장관들이 10일 오전(현지시간) 화상회의를 열고 전략 비축유 공동 방출 방안을 논의했다고 보도했다. 이들은 회의 직후 공동성명을 내고 “비축량 방출을 포함해 전 세계 에너지 공급 지원을 위한 필요한 조치를 취할 준비가 돼 있다”면서 “다만 이를 즉각 실행에 옮기지는 않기로 했다”고 밝혔다. 로이터통신은 이 회담 관계자를 인용해 “폭넓은 합의가 있었다”며 “누군가 반대한 것이 아니라 단지 시기적인 문제일 뿐”이라고 말했다고 전했다.
FT에 따르면 IEA 회원국은 약 12억4000만 배럴의 공공 비축유와 약 6억 배럴의 민간 재고를 보유하고 있다. 1974년 제1차 석유파동 후 도입된 공동 비축유 방출은 지금까지 단 다섯 차례만 시행됐으며 2022년 우크라이나 전쟁 발발로 시행된 두 차례가 가장 최근 사례다. 미국은 전체 공동 비축량의 25~30%인 3억~4억 배럴을 방출하는 것이 적절하다는 입장이지만 미국의 현재 비축량은 4억1500만 배럴로 최대 저장용량인 7억1400만 배럴의 58%에 불과하다. 이는 미국 하루 소비량의 20일치 수준으로 추가 방출할 경우 미국의 에너지 안보가 위협받을 수 있다는 우려가 나온다.
에너지 전문가들은 미국이 IEA 회원국에 공동 대응을 압박하고 있지만 실질적 효과는 미지수라고 분석한다. 모건스탠리의 글로벌 석유 전략가 마르틴 라츠는 “정부의 제한된 재고 방출만으로는 시장의 불안심리를 잠재우기에 어렵다”며 “구매자들이 실물 원유 확보에 열을 올리고 있어 시장 안정 효과는 제한적일 것”이라고 지적했다. 이어 “지금까지 IEA 회원국 전체를 합쳐본 최대 생산량은 하루 130만 배럴”이라며 “이론적으로는 하루 300만~350만 배럴까지 가능하지만 지금까지 그런 사례는 없었다”고 덧붙였다.
IEA는 해상 유조선에 실린 원유를 약 20억 배럴로 추산하고 있다. 그중 상당 부분은 러시아와 이란 또는 베네수엘라산으로 각국이 제재를 완화할 경우 구매자들에게 공급될 수 있다고 관측했다. 이에 따라 비축유 방출보다 제재 완화가 공급에 더 효과적일 수 있다고 분석했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사