‘4년 전쟁 노하우’ 우크라, 중동 美기지에 ‘드론 격퇴법’ 전수

이란 샤헤드 압도 요격용 ‘스팅’ 운용

철망·그물 등 재래식 방어술도 경험

젤렌스키 “요격용 드론·전문가 파견”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스

우크라이나가 러시아와 4년을 넘긴 전쟁에서 터득한 드론전(戰) 기술을 이란의 공격을 받는 중동 내 미군기지에 전수한다. 우크라이나는 요격용 드론 운용 능력부터 철망·그물을 활용한 재래식 방어술까지 다양한 드론전 경험을 쌓은 국가다. 미국산 패트리엇 미사일을 소진시키는 이란의 지속적인 드론 공격에 제동이 걸릴지 주목된다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “요르단 내 미군기지 방어를 지원하기 위해 요격용 드론과 전문가들을 파견했다”며 “지난 5일 미국의 요청을 받았고, 이튿날 우리 전문가들이 출발했다”고 말했다. NYT는 “우크라이나 드론 전문가들이 곧 중동에 도착할 것”이라며 “백악관은 이와 관련한 질문에 답하지 않았다”고 설명했다.



인터뷰 내용이 공개되기 직전 젤렌스키 대통령은 엑스에 “중동과 유럽, 미국에서 총 11건의 드론 대응법 (기술 전수) 요청을 받았다. 우리의 요격용 드론과 전자전 체계, 훈련법에 대한 관심이 많았다”며 “우리에게 도움을 준 이들 국가를 지원할 준비가 됐다. 일부 요청에는 이미 구체적인 해법을 제시하고 실질적인 지원도 했다”고 밝혔다.



미국과 중동 국가들은 최근 이란의 드론 공격을 고가의 패트리엇 미사일로 방어하고 있다. 이란산 ‘샤헤드’ 드론의 제조 단가는 1대당 3만 달러(약 4400만원) 수준이지만 이를 요격하는 데 사용되는 ‘PAC-3’ 같은 패트리엇 미사일은 1발당 300만 달러(약 44억원)를 넘는다. 이란은 비용 측면에서 100배 이상의 효과를 내는 비대칭 공격을 중동 주변국에 지속적으로 가하고 있다.



이에 우크라이나산 요격용 ‘스팅’ 드론이 대안으로 떠올랐다. 우크라이나 기업 ‘와일드호넷’이 생산하는 스팅은 러시아군이 사용 중인 샤헤드 계열 드론 요격에 특화된 방어 수단이다. 자동·수동 비행 설정이 가능하고, 요격 임무를 수행하지 않으면 기지로 귀환시켜 재사용도 가능하다. 우크라이나는 스팅의 요격률이 90%에 이른다고 주장하고 있다.



속도에서도 스팅은 샤헤드를 압도한다. 샤헤드의 최고 속도는 시속 185㎞인 반면 스팅은 시속 250㎞로 날아갈 수 있다. 패트리엇 미사일을 운용하기 위해서는 7개월간 훈련을 받아야 하지만 스팅을 도입하면 인력 육성 시간도 단축시킬 수 있다고 파이낸셜타임스(FT)는 짚었다.



우크라이나군은 드론이 눈앞까지 다가온 근접전에 대비해 재래식 방어술도 동원한다. 프로펠러로 비행하는 드론을 떨어뜨리기 위해 기지와 참호에 철망과 그물을 설치하는 한편 전차와 수송용 차량에는 새장 모양의 ‘코프케이지(Cope cage)’를 장착한다. 화상 카메라에 의존하는 조종사의 눈을 속여 드론의 자폭을 유도하기 위해 전차·전투기 모양의 풍선이나 나무 조각을 설치하는 ‘디코이’(Decoy·기만용 미끼) 방어술도 우크라이나 전장에서 활용되고 있다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2862 응원 하기 Boom de yada 우크라이나가 러시아와 4년을 넘긴 전쟁에서 터득한 드론전(戰) 기술을 이란의 공격을 받는 중동 내 미군기지에 전수한다. 우크라이나는 요격용 드론 운용 능력부터 철망·그물을 활용한 재래식 방어술까지 다양한 드론전 경험을 쌓은 국가다. 미국산 패트리엇 미사일을 소진시키는 이란의 지속적인 드론 공격에 제동이 걸릴지 주목된다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “요르단 내 미군기지 방어를 지원하기 위해 요격용 드론과 전문가들을 파견했다”며 “지난 5일 미국의 요청을 받았고, 이튿날 우리 전문가들이 출발했다”고 말했다. NYT는 “우크라이나 드론 전문가들이 곧 중동에 도착할 것”이라며 “백악관은 이와 관련한 질문에 답하지 않았다”고 설명했다.인터뷰 내용이 공개되기 직전 젤렌스키 대통령은 엑스에 “중동과 유럽, 미국에서 총 11건의 드론 대응법 (기술 전수) 요청을 받았다. 우리의 요격용 드론과 전자전 체계, 훈련법에 대한 관심이 많았다”며 “우리에게 도움을 준 이들 국가를 지원할 준비가 됐다. 일부 요청에는 이미 구체적인 해법을 제시하고 실질적인 지원도 했다”고 밝혔다.미국과 중동 국가들은 최근 이란의 드론 공격을 고가의 패트리엇 미사일로 방어하고 있다. 이란산 ‘샤헤드’ 드론의 제조 단가는 1대당 3만 달러(약 4400만원) 수준이지만 이를 요격하는 데 사용되는 ‘PAC-3’ 같은 패트리엇 미사일은 1발당 300만 달러(약 44억원)를 넘는다. 이란은 비용 측면에서 100배 이상의 효과를 내는 비대칭 공격을 중동 주변국에 지속적으로 가하고 있다.이에 우크라이나산 요격용 ‘스팅’ 드론이 대안으로 떠올랐다. 우크라이나 기업 ‘와일드호넷’이 생산하는 스팅은 러시아군이 사용 중인 샤헤드 계열 드론 요격에 특화된 방어 수단이다. 자동·수동 비행 설정이 가능하고, 요격 임무를 수행하지 않으면 기지로 귀환시켜 재사용도 가능하다. 우크라이나는 스팅의 요격률이 90%에 이른다고 주장하고 있다.속도에서도 스팅은 샤헤드를 압도한다. 샤헤드의 최고 속도는 시속 185㎞인 반면 스팅은 시속 250㎞로 날아갈 수 있다. 패트리엇 미사일을 운용하기 위해서는 7개월간 훈련을 받아야 하지만 스팅을 도입하면 인력 육성 시간도 단축시킬 수 있다고 파이낸셜타임스(FT)는 짚었다.우크라이나군은 드론이 눈앞까지 다가온 근접전에 대비해 재래식 방어술도 동원한다. 프로펠러로 비행하는 드론을 떨어뜨리기 위해 기지와 참호에 철망과 그물을 설치하는 한편 전차와 수송용 차량에는 새장 모양의 ‘코프케이지(Cope cage)’를 장착한다. 화상 카메라에 의존하는 조종사의 눈을 속여 드론의 자폭을 유도하기 위해 전차·전투기 모양의 풍선이나 나무 조각을 설치하는 ‘디코이’(Decoy·기만용 미끼) 방어술도 우크라이나 전장에서 활용되고 있다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지