정유사 공급가에 상한선 설정 유력… 어떤 기준 삼는지가 관건
최고가격제 언제 어떻게 도입되나
정유사 손실 보전·매점매석 고시
2주 단위로 최고가격 설정 가능성
석유제품 시세 기준 삼을지 주목
정부가 ‘석유 최고가격제’에 대해 이번 주 시행하겠다는 방침을 굳혔다. 중동 정세에 따라 국제유가가 연일 급격하게 출렁이는 가운데 어떤 기준으로 최고가격을 설정할지가 관건이다. 1997년 유가 자유화 이후 29년 만의 가격 통제 정책을 놓고 부작용을 우려하는 목소리도 이어진다.
10일 관계부처에 따르면 주무 부처인 산업통상부는 최고가격제 고시를 위한 실무 작업에 속도를 내고 있다. 국제유가 추이 등 시장 상황을 살펴보며 이번 주 중 세부 방안을 내놓기로 했다.
최고가격 설정 방식은 정유사가 주유소에 공급하는 도매가격의 상한선을 묶는 방안이 유력하게 검토되는 것으로 알려졌다. 정유사 공급가격에 정부가 일정 수준의 이윤을 설정하는 방식으로 수입 원가와 판매 가격 간의 괴리를 줄인다는 구상이다.
주유소별 최고가격 지정은 현실적으로 쉽지 않은 상황이다. 전국 주유소는 정유사가 직접 운영하는 직영과 개인이 운영하는 자영·알뜰주유소 등으로 나뉜다. 지역별 주유 가격도 천차만별이다. 이에 정유사들의 이익을 일정 수준으로 묶는 방식으로 주유소 판매 가격 인하를 유도하는 방안이 유력한 것으로 전해졌다.
최고가격 지정의 변수는 급격한 변동성을 보이는 국제유가와 국제 석유제품 시세다. 어느 시점 가격을 기준으로 삼느냐에 따라 정책 효과가 달라질 수 있다. 지난 9일 배럴당 100달러를 돌파했던 국제유가는 바로 다음 날 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘전쟁 조기 종결’ 언급에 장중 한때 80달러 선까지 반락했다.
일단 최고가격 기준이 ‘2주 단위’로 설정될 가능성이 거론된다. 국제유가가 100달러를 돌파한 뒤 김용범 청와대 정책실장이 “최고가격 지정은 2주 주기로 설계할 계획”이라고 말하면서다. 이 경우 2주 새 유가 변동 폭에 따라 정유사와 주유소의 이익·손실 여부가 좌우된다. 손실 보전 상황이 발생했을 때 정부 재정 부담이 커지는 게 우려스러운 대목이다. 석유사업법 23조에는 가격을 통제받은 사업자의 손실을 국가가 보전해 줄 수 있다는 규정이 있다.
현재 국내 정유사들의 주유소 공급가 기준은 싱가포르 현물시장의 석유제품 시세다. 이에 일정 기간 국제 석유제품의 평균 가격을 산출하고 여기에 이익을 더해 최고가를 정하는 방식도 예상된다. 김태환 에너지경제연구원 석유정책연구실장은 “기업이 얻는 초과 이윤에 일정한 상한을 두는 제도인 만큼 그 기준선을 어디에 설정하는지가 핵심”이라고 말했다.
정유사들은 기름값 상승에 따른 불만 여론이 고조된 상황이라 말을 아끼면서도 최고가격제 부작용에 대한 우려가 적지 않다. 헝가리 정부의 최고가격 지정 사례도 꾸준히 소환된다. 헝가리는 2021년 11월 석유 판매 가격에 상한을 설정했지만 부작용도 이어졌다. 차량 1대당 주유량을 2~5ℓ로 제한하는 주유소들이 생겼고, 경쟁을 이기지 못한 영세 주유소들이 폐업하는 상황도 벌어졌다. 업계 관계자는 “중동 사태가 어떻게 전개될지 예상이 어려운 상황에서 처음부터 가격 통제에 나서는 건 향후 정책 수단을 더 제한하게 될 수 있다”고 우려했다.
최고가격제 시행에 따른 공급 절벽 발생 우려도 있다. 정유사들이 팔수록 손해를 보는 구조가 발생한다면 내수 판매 물량을 수출로 돌릴 수 있다는 것이다. 이에 정부는 ‘매점매석 고시’를 통해 정유사가 생산량의 일정 비율을 반드시 국내 시장에 판매하도록 의무화하는 방안을 따져보고 있다. 앞서 정부는 지난해 10월 유류세 인하 폭을 일부 환원하던 시기에도 석유정제업자 등에 정당한 사유 없이 판매를 피하거나 특정 업체에 과다 반출하는 행위 등을 금지한 바 있다. 최고가격제 시행을 전후해 석유류 사재기, 판매 기피, 담합 등이 발생하지 않도록 관계부처 특별점검 강도를 더욱 높인다는 방침이다.
정부는 재정·세제 카드 동원 방침도 시사했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 국무회의에서 “추후 국제유가 상승 추세를 감안해 유류세율 추가 인하, 유류 소비자 직접 지원 등을 검토하고 있다”고 말했다. 운수업 종사자에 대한 유가 보조금 확대와 저소득층 에너지 바우처 지원 등이 거론된다. 조홍종 단국대 경제학과 교수는 “유가 변동성이 큰 만큼 유류세율 인하, 저소득층 바우처 지급 등 핀셋 지원 정책이 필요할 수 있다”고 말했다.
세종=양민철 기자, 허경구 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사