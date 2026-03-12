대한항공, 운항 편수 늘리고도 작년 탄소배출량 42만t 감축
대한항공이 지난해 항공기 운항으로 발생한 탄소 배출량을 전년보다 42만t 감축한 것으로 나타났다. 한 해 승용차 10만대가 내뿜는 탄소량과 맞먹는 수준이다.
대한항공은 최근 1분기 연료관리위원회를 열어 지난해 탄소 배출량을 1218만t으로 집계했다. 2024년 배출량 1260만4224t보다 3.3%가 줄었다. 이는 대한항공이 국내·국제선 운항 편수를 18만9851편으로 전년 대비 2.6%가량 늘리고도 이룬 성과다.
먼저 신형기를 적극적으로 투입한 게 주효했다는 평가가 나온다. 지난해 전체 운항 편수의 41.6%가 보잉 B787-9·10, 에어버스 A350·A321네오 등 2017년 이후 도입한 고효율 기종이었다. 이 가운데 보잉 787-10과 에어버스 A350은 기존 항공기보다 좌석당 연료 소모율을 개선해 탄소 배출량을 줄였다는 분석이다.
운항 실무 차원의 노력도 큰 영향을 미쳤다. 비행시간·연료 소모 등을 종합적으로 고려한 최적의 ‘경제운항 속도’를 비행계획에 적용했고, 이륙 전과 착륙 후 지상에서의 항공기 보조동력장치(APU) 가동도 최소화했다고 한다. 여객 수하물과 화물 탑재 중량을 기존보다 더욱 정교하게 예측하고, 항공기 무게중심을 최적화한 점도 연료 효율에 기여한 것으로 파악됐다.
대한항공은 2017년 지속가능 항공유(SAF)를 국내 항공사 중 처음으로 도입하기도 했다. 시카고∼인천 노선을 시작으로 현재 국내외 14개 노선에서 SAF 혼합 항공유를 사용하고 있다. SAF는 폐식용유, 동식물성 유지, 농업 부산물 등 친환경 자원을 원료로 만든 항공 연료다. 생산부터 사용 전 과정에서 탄소 배출을 감축할 수 있는 대안으로 꼽힌다.
정부는 내년부터 국제선 항공유에 SAF를 1% 혼합하도록 의무화한 상황이다. SAF 혼합 비율을 2030년에는 3∼5%, 2035년에는 7∼10%로 단계적으로 늘려나간다는 계획이다. 대한항공 관계자는 “올해도 탄소배출 저감 목표 달성에 최선을 다하면서 지속 가능한 비행을 위한 노력을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사