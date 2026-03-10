우크라전 일으킨 푸틴, 이란전 중재자 부상
트럼프와 1시간 통화… 이란과 동맹
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 11일째 이어지는 가운데 중국과 러시아, 프랑스 등이 사태 해결을 위한 중재 행보를 가속화하고 있다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령과 우호적 관계이면서 이란의 우방국인 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 핵심 중재자로 부각되는 모습이다.
러시아 크렘린궁은 9일(현지시간) 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 약 1시간 동안 전화 통화를 하고 이란 전쟁 종식 방안을 논의했다고 밝혔다. 크렘린궁은 푸틴 대통령이 지난주 마수드 페제시키안 이란 대통령 및 걸프 국가 지도자들과 통화한 내용을 트럼프 대통령에게 설명하며 전쟁 종식을 위한 자신의 견해를 전달했다고 밝혔다. 또 우크라이나 전쟁을 끝내기 위해서는 우크라이나가 영토 문제 등 러시아 요구를 받아들여야 한다는 기존 입장도 함께 전했다고 덧붙였다.
트럼프 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 우호적 관계를 맺고 있는 푸틴 대통령이 이란과도 전략적 동맹 관계라는 점을 활용해 핵심 중재자 역할을 자처한 것으로 풀이된다.
푸틴 대통령이 중재자 역할을 자처하고 나선 것은 우크라이나 전쟁에 대한 서방의 압박을 약화시키기 위한 전략이라는 분석도 나온다. 이날 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 유가 급등을 안정시키기 위한 제재 완화 방침을 밝혔다. 구체적인 대상은 언급하지 않았지만 푸틴 대통령과의 통화 이후 나온 방침인 만큼 러시아산 원유 제재 완화 가능성이 거론된다.
카젬 가리바바디 이란 외무차관도 이란 국영TV에 출연해 “중국과 러시아, 프랑스 등 여러 국가가 휴전을 요청해 왔다”고 밝혔다. 그러면서도 “전쟁 종식의 최종 결정은 이란에 달려 있다”고 강조했다.
