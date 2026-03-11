SK하이닉스, 10나노급 6세대 D램 첫 개발…‘저전력’ 각축전
최신 공정 적용해 LPDDR6 개발
데이터 처리 33%·전력 20% 개선
삼성은 12나노 5세대 양산 속도
SK하이닉스가 최신 미세 공정을 적용한 저전력 반도체 LPDDR6 D램 개발에 성공했다. LPDDR은 스마트폰·태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 D램으로, 인공지능(AI) 기술 발달과 함께 저전력, 고효율 제품의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 고대역폭메모리(HBM)는 물론 범용 D램 시장 주도권을 둘러싼 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁이 한층 치열해지고 있다는 분석이 나온다.
SK하이닉스는 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 16Gb(기가비트) LPDDR6 제품 개발 인증을 세계 최초로 완료했다고 10일 밝혔다. SK하이닉스는 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 IT·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 이 제품을 선보였었다.
신제품은 전작(LPDDR5X)과 비교해 데이터 처리 속도와 전력 효율이 크게 개선됐다. 데이터 처리 속도는 33% 올랐고, 동작 속도는 기본 10.7Gbps(초당 기가비트)를 기록했다. SK하이닉스는 “(동작 속도가) 기존 제품 최대치를 상회한다”고 설명했다. 저전력 동적 전압 기술(DVFS) 등을 적용해 소비전력량도 20% 넘게 줄였다. 모바일 기기의 배터리 효율을 개선하고, 발열을 잡는 데 효과적이다. SK하이닉스 관계자는 “이전보다 길어진 배터리 사용 시간은 물론 최적의 멀티태스킹을 경험하게 될 것”이라고 말했다. SK하이닉스는 상반기 내 양산 준비를 마치고, 하반기부터 제품 공급에 들어갈 예정이다.
삼성전자는 12나노급 5세대(1b) 기반의 LPDDR6 양산화에 속도를 내고 있다. CES 2026에서 혁신상을 받은 제품이다. 업계에서는 삼성전자가 ‘성능 안전성’과 ‘조기 양산’이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 HBM4에 적용한 최선단 1c 공정 대신 1b를 택했다고 본다.
국내 반도체 ‘투톱’이 LPDDR 개발을 가속하는 배경에는 AI 고도화가 있다. 모바일 기기 자체에서 AI 연산을 처리하는 온디바이스 AI 기술이 ‘뉴노멀’로 자리를 잡은데다, 일상에서 AI를 사용하는 경우가 늘면서 데이터센터가 소화해야 할 데이터량 역시 폭증하는 상황이다. 저전력·저발열이 특징인 LPDDR 수요가 커질 수밖에 없는 환경이 조성된 것이다.
홍상진 명지대 반도체공학부 교수는 “누구나 전력 문제 때문에 전기를 조금이라도 덜 사용하고 싶은데, AI 시대가 도래하며 전력 사용량도 증가하고 발열 문제까지 발생했다”며 “이런 문제를 해소하기 위해 일반 DDR 대신 LPDDR을 사용해야 하는 상황이 됐다”고 설명했다.
이런 흐름 속에서 기존 수요처인 모바일 시장뿐 아니라 AI 반도체 시장에서도 LPDDR을 활용하려는 움직임도 확대되고 있다. 삼성전자는 ‘차차세대’ 제품인 LPDDR6X 샘플을 퀄컴에 전달한 것으로 알려졌다. 엔비디아는 LPDDR 64장을 16장씩 쌓아 패키지 4개로 묶은 메모리 모듈인 ‘소캠’을 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 탑재할 방침이다.
