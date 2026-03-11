전쟁 조기 종식 기대감… 코스닥 액티브 ETF 상장 첫날에만 1조 몰렸다
외국인, 코스피 1조원대 순매수
삼성전자 8%·SK하이닉스 12% ↑
‘롤러코스터’ 한국 증시가 급락 하루 만에 반등하며 5500선을 회복했다. 주요 7개국(G7) 전략 비축유 방출 고려 소식, 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘전쟁 종식’ 가능성 시사로 시장의 위험회피 심리가 완화된 영향이다. 코스닥시장에선 코스닥을 비교 지수로 하는 첫 액티브 상장지수펀드(ETF)가 나란히 상장돼 1조원이 몰렸다.
10일 코스피는 전 거래일보다 280.72포인트(5.35%) 상승한 5532.59로 거래를 마쳤다. 장 초반부터 코스피200 선물 가격이 6% 넘게 오르며 개장 6분 만에 코스피 매수 사이드카(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동했다. 전날 코스피가 장중 8%대 급락하며 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커(매매 일시중지)가 발동한 지 하루 만이다.
전쟁 조기 종식 기대감에 따른 국제유가 하락이 한국 증시에도 즉각 영향을 줬다. 트럼프 대통령이 언론 인터뷰에서 “전쟁이 곧 끝날 수도 있다”고 언급하면서 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 한때 배럴당 85달러까지 내렸다. G7 재무장관들이 공동성명에서 전략 비축유 방출 가능성을 발표한 점도 유가 안정 기대를 키웠다.
외국인 투자자들의 매수세가 코스피를 끌어올렸다. 미국·이란 전쟁 이후 5거래일(3월 3~9일)간 10조원 이상 순매도한 외국인 투자자는 이날 1조980억원을 순매수했다. 1조원대 순매수는 14거래일 만이다.
공급망 우려 완화에 삼성전자와 SK하이닉스도 급등했다. 삼성전자는 8.30% 오른 18만7900원, SK하이닉스는 12.20% 오른 93만8000원으로 거래를 마쳤다. 시가총액도 각각 85조원(1027조→1112조원), 약 73조원(595조→668조원) 늘었다.
변동성 장세에 대해 한지영 키움증권 연구원은 “국장은 지금 ‘주식시장 단위의 레버리지’ 판이 펼쳐지고 있는 시기”라며 “반도체·방산·증권 등 주도주를 들고 가며 수익률 회복 기회를 잡아가는 게 현실적 대응 방안”이라고 말했다. 유가 안정도 안심하긴 어렵다. “이번 유가 급락은 정책 개입 기대가 만든 단기 되돌림”(황성연 유진투자증권 연구원), “긍정적인 소식이 있지 않으면 국제유가는 재차 상승할 가능성”(오재영 KB증권 애널리스트) 등의 전망이 나온다.
코스닥도 이날 전장보다 35.40포인트(3.21%) 오른 1137.68에 장을 종료했다. 이날 코스닥시장에서는 국내 증시 최초의 ‘코스닥액티브 ETF’가 출시돼 관심을 모았다. 액티브 ETF는 지수를 단순 추종하는 패시브 ETF와 달리 운용역이 종목 편입과 비중을 적극 조정할 수 있다.
삼성액티브자산운용은 KoAct(코액트) 코스닥액티브ETF, 타임폴리오자산운용은 TIME(타임) 코스닥액티브ETF를 상장했다. KoAct 코스닥액티브는 반도체 소부장·로봇·바이오·2차전지 등 다양한 중소형 개별 성장주를 고르게 편입했다. TIME 코스닥액티브는 핵심-위성(Core-Satellite) 전략이다. 50개 종목 중 코스닥 중심축인 2차전지와 바이오 등 우량 대형주를 배치하고, 위성 포트폴리오는 빠른 수급 변화와 테마 순환을 적극 활용하는 방식이다(표 참조).
상장 첫날 승자는 KoAct였다. KoAct 코스닥액티브는 수익률이 11.94%, TIME 코스닥액티브는 4.13%였다. 두 종목 모두 코스닥 지수 상승률을 웃돌았다. 거래대금은 각각 약 5752억원, 4765억원으로 첫날에만 자금이 1조원 이상 모였다.
