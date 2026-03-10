이란 공습 초기 공격 규모 역대 최고… 2014년 IS 6개월치 공격량 넘어서

100시간 동안 4000개 목표물 타격

인구 밀도 가장 높은 지역 폭격 집중

민간인 피해도 덩달아 커질 가능성

이란 테헤란 메흐라바드 국제공항 공습 현장에서 지난 7일(현지시간) 연기와 불길이 피어오르고 있다. 이스라엘은 이날 테헤란 내 목표물에 대해 '광범위한' 타격을 개시했다고 밝혔다. AFP연합뉴스

미국과 이스라엘의 이란 공습 초기 공격 규모가 역대 모든 군사작전을 통틀어 최고 수준이라는 분석이 나왔다.



영국 런던대학교 부속 분쟁 감시 기구 ‘에어워즈(Airwars)’는 지난 6일(현지시간) 미국·이스라엘이 공개한 공격 목표 수치와 과거 공습 사례 데이터 비교 분석 결과를 공개했다. 발표에 따르면 미군과 이스라엘군은 작전 개시 직후 100시간 동안 이란 내 약 4000개 목표물을 타격했다. 하루 평균 1000개의 목표물을 공격한 셈이다. 에어워즈는 “이는 보수적인 추정치에 불과하다”며 추후 조사를 통해 상향될 수 있다는 여지를 남겼다.



이번 초기 공격 규모와 속도는 최근 수십년간 벌어진 어떤 군사작전에서도 유례를 찾아보기 어렵다. 작전 개시 100시간 만에 2014년 미국 주도 연합군이 이슬람국가(ISIS)를 대상으로 쏟아부은 첫 6개월 치 공격량을 넘어섰다. 제2차 세계대전 이후 최악의 피해를 낳은 공습으로 알려진 2023년 가자지구 폭격 당시 이스라엘은 100시간 동안 목표물 약 1900개를 타격했다. 이번 공습과 비교하면 절반이 채 되지 않는다.



신속한 목표물 설정 및 타격이 가능했던 배경으로는 적극적인 인공지능(AI) 활용이 지목된다. 워싱턴포스트(WP)는 팔란티어의 전장 데이터 플랫폼 ‘고담’과 앤트로픽의 거대언어모델(LLM) ‘클로드’가 결합한 ‘메이븐 스마트시스템’이 실시간으로 수백개 표적을 지정하고 폭격 우선순위까지 제안하는 등 이번 작전의 속도를 높이는 데 주요한 역할을 하고 있다고 보도했다.



전례 없는 공격 규모에 민간인 피해 역시 덩달아 커졌을 가능성이 제기된다. 지난 4일 미국이 공개한 표적 지도를 보면 미군의 폭격은 이란에서 인구 밀도가 가장 높은 지역들에 특히 집중됐다. 에어워즈는 “인구 밀도는 군사 분쟁 시 민간인 피해율과 높은 상관관계를 보이는 지표 중 하나”라며 “표적 지역의 인구 밀도가 높을수록 민간인이 피해를 봤을 가능성도 크다”고 전했다. 이란 내 인권단체 인권활동가뉴스통신(HRANA)은 공습으로 인한 민간인 사망자가 9일 기준 최소 1245명에 이른다고 밝혔다.



천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr



