KLPGA 내일 개막전… 120명 우승 향한 티샷
태국 리쥬란 챔피언십 대장정 돌입
유현조·홍정민·서교림 등 도전장
2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어가 8개월간의 대장정에 돌입한다.
12일부터 나흘간 태국 촌부리 아마타 스프링CC(파72)에서 열리는 신설 대회 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원)이 개막전이다. 올 시즌 KLPGA투어는 총 31개 대회, 총상금 347억원으로 역대 최대 규모다.
이번 대회는 2026 KLPGA 정규투어 출전 자격 리스트 상위 90명과 2025 태국 LPGA 상금 순위 상위자 및 해외 선수 23명, 스폰서 추천 선수 7명까지 총 120명이 출전해 우승 경쟁을 펼친다.
2025시즌 위메이드 대상을 받은 유현조(21·롯데)와 상금왕 홍정민(24·한국토지신탁), 신인상 수상자 서교림(20·삼천리) 등 지난 시즌에 개인 타이틀을 석권한 선수들이 모두 출전한다.
유현조는 “겨울 동안 쇼트게임과 체력적인 부분의 보완에 주력했다”며 “올 시즌 목표인 다승을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 지난해 3승을 기록하며 상금왕을 차지한 홍정민은 “동계 전지훈련에서 스윙과 리듬감에 집중했다”며 “처음 대회가 열리는 곳이라 코스와 잔디를 파악하는 데 노력할 것”이라고 말했다.
홍정민과 함께 지난 시즌 3승으로 공동 다승왕에 이름을 올린 이예원(23·메디힐)은 2024시즌 ‘블루캐니언레이디스 챔피언십’ 우승 경험을 살려 또 한 번의 태국 대회 우승을 노린다. 서교림은 “지난해 목표로 한 신인상은 수상했지만 우승이 없어 아쉬웠다”며 “올 시즌 목표인 우승을 개막전에서 할 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.
지난 시즌 제주에서만 2승을 수확한 제주의 딸 고지원(22·삼천리)과 추천 선수로 출전해 2승을 거둔 김민솔(19·두산건설We’ve)도 출사표를 던졌다. 올 시즌부터 리쥬란의 후원을 받는 노승희(25)와 리 슈잉(23), 박현경(26), 이다연(29·이상 메디힐), 이가영(27), 정윤지(26·이상 NH투자증권), 박혜준(23), 이율린(24·이상 두산건설We’ve), 김민주(24·삼천리) 등도 출전자 명단에 이름을 올렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사