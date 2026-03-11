“AI가 먼저 말을 걸었다”… 네카오, 자체 ‘AI 에이전트’로 승부수

올해 성장엔진으로 나란히 낙점

네이버, 캘린더앱에 AI 추천 기능

카카오, 선톡 ‘카나나’ 이달 출시



국내 정보기술(IT) 업계를 대표하는 네이버와 카카오가 올해 핵심 성장 엔진으로 나란히 ‘인공지능(AI) 에이전트’를 낙점했다. 두 회사 모두 지난해 역대 최대 실적을 발판으로 AI 고도화와 수익화에 본격 시동을 걸고 있다.



네이버·카카오가 최근 선보였거나, 준비 중인 서비스에도 공통점이 발견된다. 사용자에게 먼저 말을 걸고, 각종 제안과 추천까지 적극적으로 하는 ‘능동적 AI’를 전면에 내세웠다는 점이다. 글로벌 빅테크가 선점한 챗봇 분야에서 전면전을 벌이기보다는, 기존에 제공하던 서비스와 AI 에이전트를 결합하는 데 초점을 맞춘 것이다.



네이버가 최근 ‘네이버 캘린더’ 앱에 추가한 AI 기능은 사용자의 약속과 일정에서 ‘패턴’을 읽는다. 미용실 등 정기적으로 방문하는 업종의 경우 다음 방문일을 예측해 “미용실에 갈 때가 된 것 같다”는 메시지를 보내고, 예약 가능한 날짜까지 띄워준다. 네이버 예약 기능을 통해 식당이나 공연, 전시 등 일정을 잡았다면, 함께 들를 만한 주변 장소도 자동으로 제안한다.



네이버가 집중하는 쇼핑 영역에도 AI 에이전트가 등장했다. 네이버는 지난달 말부터 네이버플러스 스토어 앱에서 ‘쇼핑 AI 에이전트’ 베타 서비스를 실시하고 있다. 대화창에 관심있는 제품의 종류와 가격대, 특징 등을 입력하면 AI 비서가 활동을 시작한다. 현재는 사용자가 먼저 질문을 던지고 요구 사항도 상세하게 입력해야 만족스러운 결과물이 나오는 단계지만, 향후 기술 고도화를 통해 추천과 제안의 정확도를 높여나갈 예정이다.



카카오도 이달 중 자체 AI ‘카나나’ 모델로 ‘선톡’(먼저 톡 걸기)을 보내는 기능을 정식으로 선보일 예정이다. 온디바이스 AI 서비스 ‘카나나 인 카카오톡’은 카카오톡에서 오가는 대화 내용을 분석한 뒤 사용자에게 추가 정보 제공이나 업무 브리핑 등 도움을 줘야겠다고 판단하면, 카나나의 선톡이 전송된다. 카카오는 지난해 10월부터 iOS 사용자를 대상으로 비공개 테스트를 진행하고, AI 전문가로 구성한 앰버서더도 따로 모집해 개선점을 반영하는 등 해당 서비스에 공을 들여왔다.



동시에 경쟁력이 떨어지는 분야는 과감히 정리에 나섰다. 네이버는 다음달 9일부로 자체 거대언어모델(LLM)을 기반으로 운영해온 대화형 챗봇 ‘클로바X’와 대화형 검색 ‘큐’ 서비스를 종료한다. 카카오는 자체 제작 콘텐츠와 개인 인터넷 방송 등을 송출하던 ‘카카오TV’ 서비스를 오는 6월 말 중단할 예정이다.



네이버와 카카오는 각각 검색과 커머스, 메신저 등 ‘잘 해왔던’ 영역에 AI 에이전트를 접목하는 방식으로 승부수를 던졌다. 오픈AI 챗GPT나 구글 제미나이 등 글로벌 빅테크가 선점한 AI 챗봇 분야 경쟁은 ‘타이밍’이 지났다고 판단한 것이다. 업계 관계자는 “두 기업 모두 전문 분야가 확실하기 때문에 기존 서비스에 AI 에이전트를 녹여내는 게 효과와 반응이 좋을 것”이라고 분석했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내 정보기술(IT) 업계를 대표하는 네이버와 카카오가 올해 핵심 성장 엔진으로 나란히 ‘인공지능(AI) 에이전트’를 낙점했다. 두 회사 모두 지난해 역대 최대 실적을 발판으로 AI 고도화와 수익화에 본격 시동을 걸고 있다.네이버·카카오가 최근 선보였거나, 준비 중인 서비스에도 공통점이 발견된다. 사용자에게 먼저 말을 걸고, 각종 제안과 추천까지 적극적으로 하는 ‘능동적 AI’를 전면에 내세웠다는 점이다. 글로벌 빅테크가 선점한 챗봇 분야에서 전면전을 벌이기보다는, 기존에 제공하던 서비스와 AI 에이전트를 결합하는 데 초점을 맞춘 것이다.네이버가 최근 ‘네이버 캘린더’ 앱에 추가한 AI 기능은 사용자의 약속과 일정에서 ‘패턴’을 읽는다. 미용실 등 정기적으로 방문하는 업종의 경우 다음 방문일을 예측해 “미용실에 갈 때가 된 것 같다”는 메시지를 보내고, 예약 가능한 날짜까지 띄워준다. 네이버 예약 기능을 통해 식당이나 공연, 전시 등 일정을 잡았다면, 함께 들를 만한 주변 장소도 자동으로 제안한다.네이버가 집중하는 쇼핑 영역에도 AI 에이전트가 등장했다. 네이버는 지난달 말부터 네이버플러스 스토어 앱에서 ‘쇼핑 AI 에이전트’ 베타 서비스를 실시하고 있다. 대화창에 관심있는 제품의 종류와 가격대, 특징 등을 입력하면 AI 비서가 활동을 시작한다. 현재는 사용자가 먼저 질문을 던지고 요구 사항도 상세하게 입력해야 만족스러운 결과물이 나오는 단계지만, 향후 기술 고도화를 통해 추천과 제안의 정확도를 높여나갈 예정이다.카카오도 이달 중 자체 AI ‘카나나’ 모델로 ‘선톡’(먼저 톡 걸기)을 보내는 기능을 정식으로 선보일 예정이다. 온디바이스 AI 서비스 ‘카나나 인 카카오톡’은 카카오톡에서 오가는 대화 내용을 분석한 뒤 사용자에게 추가 정보 제공이나 업무 브리핑 등 도움을 줘야겠다고 판단하면, 카나나의 선톡이 전송된다. 카카오는 지난해 10월부터 iOS 사용자를 대상으로 비공개 테스트를 진행하고, AI 전문가로 구성한 앰버서더도 따로 모집해 개선점을 반영하는 등 해당 서비스에 공을 들여왔다.동시에 경쟁력이 떨어지는 분야는 과감히 정리에 나섰다. 네이버는 다음달 9일부로 자체 거대언어모델(LLM)을 기반으로 운영해온 대화형 챗봇 ‘클로바X’와 대화형 검색 ‘큐’ 서비스를 종료한다. 카카오는 자체 제작 콘텐츠와 개인 인터넷 방송 등을 송출하던 ‘카카오TV’ 서비스를 오는 6월 말 중단할 예정이다.네이버와 카카오는 각각 검색과 커머스, 메신저 등 ‘잘 해왔던’ 영역에 AI 에이전트를 접목하는 방식으로 승부수를 던졌다. 오픈AI 챗GPT나 구글 제미나이 등 글로벌 빅테크가 선점한 AI 챗봇 분야 경쟁은 ‘타이밍’이 지났다고 판단한 것이다. 업계 관계자는 “두 기업 모두 전문 분야가 확실하기 때문에 기존 서비스에 AI 에이전트를 녹여내는 게 효과와 반응이 좋을 것”이라고 분석했다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지