전쟁 중에도 골프·SNS… 트럼프, 금기 깬 전시 리더십 도마에

도널드 트럼프 미국 대통령이 전시 상황에서도 골프를 치고 소셜미디어에 전쟁과 무관한 글을 올리는 등 기존 군 최고사령관들과는 다른 행보를 보이고 있다. 또 트럼프 대통령의 두 아들이 미 국방부의 드론 조달 사업을 겨냥해 드론 업체에 투자를 진행하는 것에 대해서도 이해충돌 소지가 있는 것 아니냐는 비판이 나온다.



워싱턴포스트(WP)는 9일(현지시간) 트럼프가 전시 지도자로서 자신만의 독특한 정치 스타일을 구사하고 있다고 보도했다. 트럼프는 지난달 28일 이란 공습 이후 전쟁 관련 회의에 많은 시간을 할애하면서도 국내 정적을 공격하고, 골프를 치는 등 전시 지도자로서는 보기 드문 파격적 언행을 이어가고 있다.



지난달 28일 이란 공습 이후 트럼프의 소셜미디어 트루스소셜 계정에 올라온 222개의 게시물 중 전쟁에 관한 건 5분의 1에 불과했다. 전장의 긴장감이 고조되는 상황에서도 그는 자신에게 비판적인 코미디언 빌 마허를 저격하는 글을 8차례 올렸다. 그는 라틴아메리카 지도자들과 선거운동 자금 지원에 대한 농담을 주고받는가 하면, “사람들이 신경 쓰는 것은 이것뿐”이라며 유권자 등록 시 출생증명서 등의 제출을 의무화하는 법안 통과도 촉구했다.



작전을 지휘하는 과정 역시 통상적 절차와는 거리가 멀었다. 이란 공격 결정 이후 트럼프 대통령은 백악관이 아닌 플로리다주 팜비치의 자택 마러라고리조트에서 상황을 보고받았다. 특히 확전 기로에 선 지난 8일 트럼프 대통령은 골프를 치며 많은 비판을 받기도 했다. 하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 “미국은 전쟁 중이고, 일부 공무원은 급여도 못 받고 있는데 골프나 치고 있다”고 했다.



쿠웨이트에서 숨진 미국 뉴욕 주방위군 출신 소플리 데이비우스 소령의 운구함이 9일(현지시간) 델라웨어주 도버 공군기지에서 성조기에 덮여 이송되고 있다. 데이비우스 소령은 제42보병사단 본부대대 소속으로 ‘장대한 분노’ 작전에 동원돼 지난 6일 비전투 사고로 사망했다. AP연합뉴스

이는 전쟁의 정당성 확보를 위해 부단히 의회와 소통해 왔던 조지 W 부시 전 대통령이나 버락 오바마 전 대통령과도 다른 모습이다. WP는 초당적 협력이 필수적인 전시 상황에서 트럼프 대통령 특유의 정치 스타일이 자신에게 독이 될 수 있다고 분석했다.



부시 행정부에서 백악관 국가안보회의 고문을 지낸 피터 피버 미 듀크대 교수는 “전쟁에서는 공화당원과 민주당원, 전쟁 비판론자들을 다 함께 데려가거나 최소한 그들과 척지는 것은 피해야 한다”고 말했다.



트럼프 일가가 정부 사업을 고리로 사업 영역을 공격적으로 확장하는 것에 대한 시선도 곱지 않다. 트럼프 일가는 2024년 11월 트럼프의 재선 성공 이후 핵융합 기술, 가상화폐, 드론 투자 등에 나섰는데, 늘 이해상충 논란이 뒤따랐다. 해당 영역은 모두 미 행정부가 투자하거나 영향력을 미칠 수 있는 사업이다.



최근 이뤄진 트럼프 두 아들의 드론 업체 투자도 마찬가지다. 두 아들의 투자는 미 국방부가 내년까지 11억 달러(약 1조6000억원)를 투입해 미국산 드론을 양산하는 정부 산업과 맞물린다. 월스트리트저널(WSJ)은 “이번 거래는 트럼프 가문이 수십억 달러 규모의 드론 산업에 더욱 깊이 관여하게 된다는 것을 의미한다”고 했다.



