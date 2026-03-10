소득 상관없이 모든 여성에 생리대 지원
무료 자판기 등 30억 투입 시범사업
온라인 스토킹 피해 정보 삭제 지원
그동안 취약계층 청소년에게만 지원되던 정부의 생리대 무상지원 사업이 모든 여성에게 보편 사업으로 확대된다.
성평등가족부는 10일 국무회의에서 이런 내용의 ‘공공 생리대 드림 시범사업’(가칭)을 추진한다고 밝혔다. 이재명 대통령의 무상 생리대 공급 지시에 따른 대책이다.
현재 정부는 9~24세 취약계층 청소년에게 월 1만4000원 상당의 바우처 형식으로 생리대를 지원하고 있다. 이번 시범사업은 연령, 소득과 무관하게 모든 여성을 대상으로 한다. 지원 방식도 기존 바우처 지급 외에 공공시설에 무료자판기 비치를 통한 현물 지급을 추가했다. 정부는 현물 지원을 하게 되면 유통 경로가 다변화돼 생리대 가격 자체를 낮추는 효과도 있을 것으로 기대했다.
정부는 인구 규모, 생활패턴 등을 고려해 기초자치단체 10여곳을 선정한 뒤 30억원을 투입해 7~12월 시범사업을 진행한다. 내년부터는 본사업으로 전환한다.
정부가 제공하는 일부 생리대에서 품질 논란이 있었던 만큼 정부는 안전성과 품질 기준을 통과하고 착용감, 흡수력 등 선호도가 높은 품목을 선정할 계획이다.
성평등부는 스토킹·교제폭력 피해자 지원 강화 방안도 보고했다. 온라인 스토킹으로 유포된 피해자의 인적사항과 사진을 신속히 삭제하기 위해 관련 법 개정을 추진한다. 아울러 교제폭력 피해자의 상담·보호시설 연계 등의 내용이 담긴 법적 근거를 마련함으로써 법적 지원 대상을 명확히 한다.
성평등부는 또 경력단절 위험기인 임신·육아휴직 여성의 직장복귀 및 역량 강화를 위해 직무역량교육을 강화하고 직장 내 네트워킹 지원 등의 서비스를 확대한다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
