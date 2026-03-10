장동혁·오세훈 주말 빈손회동… 원내지도부가 물밑 조율
‘윤어게인 거부’ 결의문 막전막후
입장차만 확인… 吳, 후보등록 거부
송언석 원내대표 양측 접점 찾아
국민의힘 의원 전원 명의 ‘윤어게인 거부’ 결의문이 작성된 배경에 송언석 원내대표 등 원내 지도부의 물밑 조율 작업이 있었던 것으로 파악됐다. 장동혁 대표와 오세훈 서울시장의 비공개 회동에서도 입장차만 확인되는 등 진통은 있었지만 원내 지도부가 물밑에서 의원 총의를 한데 모은 것이 결의문 도출이란 성과로 이어졌다는 평가다.
10일 국민일보 취재를 종합하면 장 대표는 지난 7일 저녁 오 시장과 비공개로 만나 당의 노선에 대한 대화를 나눴다. 오 시장은 노선 정상화 없인 선거를 치르는 게 의미가 없고, 이런 상황이 지속될 경우 국민의힘 후보로 등록할 마음이 없다는 의사를 전했다. 장 대표는 주로 듣는 입장이었다고 한다. 한 의원은 “오 시장이 장 대표에게 노선 변경 의지가 없다고 느끼고 실망한 것으로 안다”고 전했다. 실제 오 시장은 이튿날인 8일 서울시장 후보 등록 거부라는 초강수를 뒀다.
장 대표와 오 시장의 회동과 관계없이 원내 지도부는 7일부터 결의문 초안 작업을 시작했다. 이미 중진 의원 의견을 두루 청취했고 선명한 노선 정립이 필요하다는 결론을 내린 상황이었다. 송 원내대표가 장 대표와 소통하며 결의문 작성에 대한 동의도 얻은 것으로 전해졌다. 한 원내 지도부 인사는 “강성 지지층도 고려해야 하는 장 대표 입장도 있으니 이를 배려해 문구를 계속 다듬으며 접점을 찾았다”고 말했다.
한 중진 의원은 “오 시장은 승부수를 던졌고, 장 대표는 노선 전환에 소극적이라 두 사람은 합의가 되지 않을 수도 있었지만 송 원내대표 역할이 주효하게 작용했다”고 평가했다. 당내 한 개혁파 의원도 “끝장토론 의원총회도 송 원내대표의 결단으로 마련된 자리”라며 “원내대표로서의 리더십을 보여줬다”고 말했다.
일부 의원들은 전날 의총에서 장 대표가 직접 결의문을 낭독해야 한다는 의견을 냈지만, 송 원내대표가 의총 총의 결과물은 원내대표가 읽는 게 관례라는 이유를 들어 자신이 낭독하는 것으로 정리했다. “대표 입장을 듣고 싶다”는 의견도 나왔지만 장 대표는 연단에 서지는 않았다. 이 때문에 당내에선 장 대표 입장에 대한 의구심도 계속되고 있다.
장 대표는 이날 윤어게인 거부 결의문 채택에 대한 입장을 묻는 기자 질의에 “수석대변인을 통해 제 입장을 다 말했다”고 했다. 앞서 박성훈 수석대변인은 의총 후 “장 대표는 의원들 총의를 존중한다는 입장을 밝혔다”고 전했다. 장 대표는 의총에서 발언을 하지 않은 것에 대해선 “의원들의 여러 의견을 잘 들었다”고 말했다.
