장동혁·오세훈 주말 빈손회동… 원내지도부가 물밑 조율

입력:2026-03-10 18:35
‘윤어게인 거부’ 결의문 막전막후
입장차만 확인… 吳, 후보등록 거부
송언석 원내대표 양측 접점 찾아

국민의힘이 당 노선을 논의하는 긴급 의원총회를 열어 '윤 어게인' 반대 등의 내용을 담은 결의문을 채택한 지난 9일 오세훈 서울시장이 서울 중구의 한 식당을 나서며 발언을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 의원 전원 명의 ‘윤어게인 거부’ 결의문이 작성된 배경에 송언석 원내대표 등 원내 지도부의 물밑 조율 작업이 있었던 것으로 파악됐다. 장동혁 대표와 오세훈 서울시장의 비공개 회동에서도 입장차만 확인되는 등 진통은 있었지만 원내 지도부가 물밑에서 의원 총의를 한데 모은 것이 결의문 도출이란 성과로 이어졌다는 평가다.

10일 국민일보 취재를 종합하면 장 대표는 지난 7일 저녁 오 시장과 비공개로 만나 당의 노선에 대한 대화를 나눴다. 오 시장은 노선 정상화 없인 선거를 치르는 게 의미가 없고, 이런 상황이 지속될 경우 국민의힘 후보로 등록할 마음이 없다는 의사를 전했다. 장 대표는 주로 듣는 입장이었다고 한다. 한 의원은 “오 시장이 장 대표에게 노선 변경 의지가 없다고 느끼고 실망한 것으로 안다”고 전했다. 실제 오 시장은 이튿날인 8일 서울시장 후보 등록 거부라는 초강수를 뒀다.

장 대표와 오 시장의 회동과 관계없이 원내 지도부는 7일부터 결의문 초안 작업을 시작했다. 이미 중진 의원 의견을 두루 청취했고 선명한 노선 정립이 필요하다는 결론을 내린 상황이었다. 송 원내대표가 장 대표와 소통하며 결의문 작성에 대한 동의도 얻은 것으로 전해졌다. 한 원내 지도부 인사는 “강성 지지층도 고려해야 하는 장 대표 입장도 있으니 이를 배려해 문구를 계속 다듬으며 접점을 찾았다”고 말했다.

한 중진 의원은 “오 시장은 승부수를 던졌고, 장 대표는 노선 전환에 소극적이라 두 사람은 합의가 되지 않을 수도 있었지만 송 원내대표 역할이 주효하게 작용했다”고 평가했다. 당내 한 개혁파 의원도 “끝장토론 의원총회도 송 원내대표의 결단으로 마련된 자리”라며 “원내대표로서의 리더십을 보여줬다”고 말했다.

일부 의원들은 전날 의총에서 장 대표가 직접 결의문을 낭독해야 한다는 의견을 냈지만, 송 원내대표가 의총 총의 결과물은 원내대표가 읽는 게 관례라는 이유를 들어 자신이 낭독하는 것으로 정리했다. “대표 입장을 듣고 싶다”는 의견도 나왔지만 장 대표는 연단에 서지는 않았다. 이 때문에 당내에선 장 대표 입장에 대한 의구심도 계속되고 있다.

장 대표는 이날 윤어게인 거부 결의문 채택에 대한 입장을 묻는 기자 질의에 “수석대변인을 통해 제 입장을 다 말했다”고 했다. 앞서 박성훈 수석대변인은 의총 후 “장 대표는 의원들 총의를 존중한다는 입장을 밝혔다”고 전했다. 장 대표는 의총에서 발언을 하지 않은 것에 대해선 “의원들의 여러 의견을 잘 들었다”고 말했다.

박준상 이형민 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr

