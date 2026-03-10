6년 만에 울리는 경적… 평양~베이징 철길 다시 열려
12일부터 주4회 왕복, 1시간30분 단축
북한 평양과 중국 베이징을 오가는 국제여객열차가 코로나19 사태 이후 6년 만에 운행을 재개한다.
10일 중국국가철도그룹 등에 따르면 평양·베이징 간 북·중 국제여객열차가 12일부터 왕복 운행을 시작한다. 매주 월·수·목·토요일 4회 평양과 베이징에서 각각 열차가 출발한다. 중간 정차역은 접경지역인 랴오닝성 단둥 한 곳으로 알려졌다.
이 열차는 평양과 베이징 간 1367㎞ 거리를 총 24시간30분 동안 운행한다. 오후 5시30분 베이징역을 출발하면 이튿날 오전 7시35분 단둥역을 거쳐 오후 6시에 평양에 도착한다. 운행 중단 이전에 26시간 걸린 것과 비교하면 1시간30분가량 단축됐다. 중간 정차역이 10곳에서 대폭 줄어든 영향으로 보인다.
이 열차의 이용객은 외교관·사업가 등 공무나 상무 목적 방문객이 주가 될 것으로 보인다. 북한이 중국인에 대한 관광비자 발급을 전면 허용하면 관광객의 방북에도 이용될 수 있다.
북·중 국제여객열차는 2020년 1월 코로나19 팬데믹 발발 직후 중단됐다. 중국이 2023년 1월 코로나 봉쇄를 전면 해제한 뒤에도 화물열차만 운행을 재개하고 여객열차는 운행하지 않았다. 지난해 7월 북한 국가관광총국이 운영하는 ‘조선관광’ 사이트에 ‘국제열차시간표’라는 제목으로 북·중 왕복 열차 스케줄이 올라왔고 9월에는 단둥역에 국제여객 열차용 대합실이 신설됐다.
일본 교도통신은 “북한이 코로나19 를 계기로 외국인 방문을 제한하기 전까지 북한 방문 외국인 중 중국인이 가장 많았다”며 “북·중 관계가 더욱 활발해질 전망”이라고 전했다.
베이징=송세영 특파원
sysohng@kmib.co.kr
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사