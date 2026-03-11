시사 전체기사

신라호텔 중식당 팔선, 홍콩 미쉐린 3스타와 콜라보… 광둥 요리 정수 선보인다

입력:2026-03-11 02:12
홍콩 미쉐린 3스타 중식당 탕코트의 웡 치 파이(왼쪽) 총괄 셰프와 서울신라호텔 장금승 중식 총괄 셰프가 포즈를 취하고 있다. 호텔 신라 제공

서울신라호텔 중식당 ‘팔선’이 홍콩 미쉐린 3스타 중식당 ‘탕코트’와 손잡고 광둥 요리의 정수를 선보인다고 10일 밝혔다.

다음 달 28일부터 30일까지 팔선에서 ‘탕코트&팔선 미식 컬래버레이션’을 진행한다. 탕코트는 2016년부터 10년간 미쉐린 3스타를 유지해온 홍콩 대표 광둥식 레스토랑이다. 고급 해산물 요리와 정통 광둥 요리를 현대적으로 재해석한 메뉴로 유명하다.

이번 행사에서는 팔선의 장금승 총괄셰프와 탕코트의 웡 치 파이 총괄 셰프가 함께 구성한 8코스 메뉴가 제공된다. 장 셰프가 준비한 식전 메뉴를 시작으로 게살과 양파, 크림 소스를 곁들인 ‘크랩 쉘 구이’와 세 가지 종류의 양파를 넣고 볶은 ‘신선한 랍스터’ 등 탕코트의 대표 메뉴가 포함된다.

신주은 기자

