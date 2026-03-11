서울시, 청년주택 7만4000호 공급… 주거지원 확대
2030년까지 대학 신입생 등 지원
청년주거브랜드 ‘더드림집+’ 공개
서울시가 청년 주거 문제 해결을 위해 2030년까지 청년주택 7만4000호를 공급한다. 청년 주거비 지원도 확대 강화한다.
시는 10일 청년 주거 통합 브랜드 ‘더드림집+’을 공개하면서 이 같은 내용의 청년 주거안정 대책을 발표했다. 시에 따르면 서울 청년 가구의 90%인 115만 가구가 임차로 거주 중이다. 문제는 이들 주거 부담이 점점 커지고 있다는 점이다. 청년 가구 원룸 임대료는 2015년 49만원에서 2025년 80만원으로 10년 새 31만원 올랐다.
시가 청년 주거 부담 완화를 위해 가장 먼저 꺼내든 카드는 주택 확대 공급이다. 기존에 추진했던 청년주택 4만9000호에 2만5000호를 추가해 2030년까지 7만4000호를 공급할 계획이다.
세부적으로 살펴보면 대학 신입생을 대상으로 보증금 최대 3000만원을 무이자로 지원하는 ‘서울형 새싹원룸’을 새로 도입한다. 서울주택도시개발공사 등이 임대인과 계약 후 신입생에게 저렴하게 재임대하는 방식으로 2030년까지 1만호를 공급한다.
서울형 공공자가 모델인 가칭 ‘바로내집’ 제도도 새롭게 시행한다. 대출 없이 내 집을 마련할 수 있도록 계약금 납부 즉시 소유권을 이전받고, 잔금은 20년 이상 장기할부 등으로 내는 방식이다. 서울 중랑구 신내4지구를 시작으로 2030년까지 총 600가구를 공급할 계획이다.
또 대학가 월세 안정을 위해 ‘청년동행 임대인 사업’을 시범 도입한다. 임대료를 동결한 임대인에게 중개수수료 최대 20만원, 수리비 최대 100만원을 지원한다. 임차보증금 이자 지원 소득 기준도 연 4000만원에서 5000만원으로 완화한다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
