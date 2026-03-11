시사 전체기사

신세계百, BTS 컴백 기념 ‘팝업’ 연다

입력:2026-03-11 01:21
공유하기
글자 크기 조정
신세계백화점이 방탄소년단(BTS) 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 기념해 BTS 소속사 하이브와 손잡고 팝업스토어를 선보인다고 10일 밝혔다. 회사측은 BTS의 이번 새 앨범 발매를 기념해 팝업 행사를 진행하는 국내 유통사는 신세계백화점이 유일하다고 설명했다.

팝업 행사는 오는 20일부터 내달 12일까지 신세계백화점 본점 더 헤리티지 4층 ‘헤리티지 뮤지엄’에서 사전 예약제로 운영된다. 팝업스토어에서는 방탄소년단 정규 5집과 공식 상품을 선보인다. 최근 출시된 공식 응원봉도 팝업 현장에서 직접 만나볼 수 있다.

팝업 개장 다음 날인 21일에는 서울 종로구 광화문 일대에서 BTS 컴백 공연이 열린다. 공연 전후로 공연장 인근에 20만 인파가 몰려들 것으로 예상된다. 신세계 백화점은 평소에도 국내외 관광객이 많이 찾는 중구 본점에도 관광객 유입이 늘 것으로 기대하고 있다.

신세계백화점 관계자는 “방탄소년단의 컴백이라는 글로벌 이벤트에 맞춰 전 세계 음악 팬들이 함께 즐길 수 있는 특별한 팝업을 준비했다”며 “앞으로도 신세계는 쇼핑을 넘어 문화와 경험이 결합된 글로벌 명소로 만들어 갈 것”이라고 말했다.

이택현 기자 alley@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“필요하면 누구나 가져가세요”…정부, 생리대 무료자판기 설치키로
마트 과자가 무려 2만5천원?…‘이 과자’ 단종 소식에 웃돈 난리
“쿠폰 팔고 몰래 소멸”…야놀자·여기어때 ‘갑질 의혹’ 검찰 압수수색
미국, 한국 배치 사드체계 중 일부 중동으로 이동중
서울지하철 가장 붐빈 역은 ‘잠실역’…승하차 급증한 역은?
천만영화 ‘왕과 사는 남자’가 표절?…“사실무근, 단호히 대응”
‘무조건 항복’ 요구하던 트럼프 “전쟁 곧 끝난다”…오일쇼크에 전의 흔들렸나
‘하루에 단돈 1000원!’ 포항 천원주택에 몰려든 시민들
국민일보 신문구독