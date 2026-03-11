신세계百, BTS 컴백 기념 ‘팝업’ 연다

신세계백화점이 방탄소년단(BTS) 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 기념해 BTS 소속사 하이브와 손잡고 팝업스토어를 선보인다고 10일 밝혔다. 회사측은 BTS의 이번 새 앨범 발매를 기념해 팝업 행사를 진행하는 국내 유통사는 신세계백화점이 유일하다고 설명했다.
팝업 행사는 오는 20일부터 내달 12일까지 신세계백화점 본점 더 헤리티지 4층 ‘헤리티지 뮤지엄’에서 사전 예약제로 운영된다. 팝업스토어에서는 방탄소년단 정규 5집과 공식 상품을 선보인다. 최근 출시된 공식 응원봉도 팝업 현장에서 직접 만나볼 수 있다.
팝업 개장 다음 날인 21일에는 서울 종로구 광화문 일대에서 BTS 컴백 공연이 열린다. 공연 전후로 공연장 인근에 20만 인파가 몰려들 것으로 예상된다. 신세계 백화점은 평소에도 국내외 관광객이 많이 찾는 중구 본점에도 관광객 유입이 늘 것으로 기대하고 있다.
신세계백화점 관계자는 “방탄소년단의 컴백이라는 글로벌 이벤트에 맞춰 전 세계 음악 팬들이 함께 즐길 수 있는 특별한 팝업을 준비했다”며 “앞으로도 신세계는 쇼핑을 넘어 문화와 경험이 결합된 글로벌 명소로 만들어 갈 것”이라고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
