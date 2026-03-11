“모범주유소가 더 비싸다”… 중동發 고유가 단속 나선 지자체
직선거리 1㎞인데 약 100원 차이
인천 중구 “가격 적정성 조사할 것”
광주시, 석유관리원 등과 합동점검
중동발 유가 쇼크가 확산하면서 전국 주유소 소매 가격이 더 불안정해지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 직후 급상승한 가격이 국제유가 하락 때는 하락분을 즉각 반영하지 못할 것이라는 지적이다. 일부 모범주유소는 이미 일반 주유소보다 비싼 가격을 책정한 것으로 나타났다.
10일 한국석유공사 오피넷에 공시된 유가정보를 기준으로 인천 중구 영종도 내 모범주유소인 태성주유소와 백운주유소의 ℓ당 휘발유 가격은 각각 1885원이었다. 영종도 내 가장 저렴한 현대오일뱅크 영종셀프주유소와 비교하면 96원 비싼 것이다.
경유 가격은 태성주유소 1905원, 백운주유소 1896원으로 현대오일뱅크 영종셀프주유소 1795원보다 각각 110원, 101원 비싼 것으로 나타났다. 이들 주유소 간 직선거리는 1∼1.5㎞에 불과한데 휘발유·경유 가격 모두 큰 차이를 보였다.
중구는 지난해 한국석유관리원과 합동으로 가격 경쟁력, 품질 관리, 고객 서비스 등을 종합적으로 평가해 영종도에서 태성주유소·백운주유소를 모범주유소로 선정했다. 선정 이후에는 이들 주유소가 상대적으로 저렴한 가격으로 유류를 판매한다는 점에서 높은 점수를 받았다고 홍보하고 모범주유소 인증 현판 등을 걸게 해줬다. 이와 관련해 영종도 주민단체인 영종국제도시총연합회는 성명을 내고 모범주유소 선정 기준과 평가 자료 공개, 영종도 주유소 가격 실태 전수조사 등을 요구했다.
중구는 태성주유소·백운주유소의 휘발유·경유 가격 적정성 등을 조사 중이다. 모범주유소 선정 취지에 맞도록 가격 조정 협의 등을 진행할 예정이다.
다른 지방자치단체들도 단속에 팔을 걷어붙였다. 광주시는 자치구, 석유관리원과 합동점검반을 구성해 주유소 등을 대상으로 가짜·품질 부적합 석유 판매, 정량 미달 판매 등을 단속하기 시작했다. 불법 유통 행위가 적발되면 석유 및 석유대체연료 사업법에 따른 법적 조치를 취할 방침이다. 손두영 광주시 인공지능산업실장은 “철저한 점검으로 고유가 사태를 틈탄 불법 유통 행위를 근절할 계획”이라며 “건전한 석유 유통 질서 확립에 최선을 다하겠다”고 말했다.
서울시도 주유소를 대상으로 가격 표시제 준수 여부 등을 확인하고 있다. 경기도는 20일까지 석유관리원과 함께 탈세 목적 무자료 거래 등을 집중 조사할 계획이다. 대구시는 12~27일 주유소 344곳을 대상으로 관련 기관과 합동 지도·점검을 실시할 예정이다. 제주도는 도민 편의와 주유소 간 공정한 가격 경쟁을 위해 도내 주유소 최저·최고가 정보를 하루 두 차례 공개키로 했다.
인천·광주=김민 이은창 기자
