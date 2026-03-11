다시 시동 건 현대차 자율주행… 카드는 “기술 고도화와 안전”
최근 AVP본부장 교체 및 업무시작
엔비디아 AI ‘알파마요’ 곧 도입
자회사 모셔널은 또 다른 축 역할
정의선 현대자동차그룹은 지난해 말 “자율주행에 대해 저희가 좀 늦은 면이 있다”고 말했다. 미래 모빌리티 승부의 핵심인 자율주행 경쟁에서 밀리고 있다는 것을 인정한 것이다. 그런 현대차그룹이 자율주행 조직 재정비를 마치고 다시 시동을 걸었다. 업계에선 선두그룹보다 3~4년 늦었다는 평가를 받는다. 전세 역전을 위해 다시 꺼내든 카드는 기술 고도화와 안전이다.
10일 업계에 따르면 박민우 현대차그룹 첨단차플랫폼(AVP)본부장 겸 포티투닷 대표는 최근 공식 업무를 시작했다. 지난 5일 가진 타운홀 미팅에서 엔비디아의 자율주행 전용 인공지능(AI) 모델인 알파마요 도입 계획을 밝힌 것으로 알려졌다. 이미 엔비디아 실무진을 만나 관련 논의를 시작했다는 얘기도 있다. 박 본부장은 2017년 엔비디아에 합류해 9년간 자율주행 조직에서 일했다.
박 본부장이 오기 전엔 송창현 전 AVP본부장이 그룹의 자율주행 전략을 가장 앞에서 이끌었었다. 지난해 테슬라와 제너럴모터스(GM)가 한국에 레벨2+ 수준의 자율주행 기술을 출시하면서 안방에서마저 자율주행 주도권을 내줬다는 평가를 받았다. 결국 송 전 본부장이 물러났다. “자체 자율주행 기술력엔 한계가 있다”며 중국 샤오펑의 기술을 도입하려고 했던 게 사퇴의 결정적 계기가 된 것으로 전해진다.
박 본부장이 알파마요 도입 계획을 밝혔지만 그동안 포티투닷이 만들던 자율주행 기술 ‘아트리아 AI’ 개발도 계속 추진한다. 독자 기술을 확보해야 경쟁에서 살아남을 수 있다는 판단에서다. 포티투닷은 이를 위해 최근 50여명에 달하는 경력 개발자 채용을 진행했다.
현대차그룹 자율주행의 또 다른 축은 자회사 모셔널이다. 올해 말 로보택시 상용화를 준비 중이다. 로라 메이저 모셔널 최고경영자(CEO)는 지난 8일 현대차그룹 팟캐스트 채널 ‘현대 진행형’에 출연해 “승객 안전을 최우선으로 삼아 자율주행 시스템을 개발하고 있다”고 전했다. 그는 “일반적인 상황에는 거대 주행모델을 활용한 E2E(AI 학습 데이터에 기반해 스스로 내리는 의사결정) 방식이 적용된다”면서도 “돌발 상황 등 1%에 해당하는 에지 케이스(예외적인 위험 상황)에는 안전 가드레일 방식을 도입했다”고 설명했다. 정 회장이 최근 “자율주행 도입 격차를 줄이는 것보다 중요한 최우선 가치는 안전”이라고 언급한 것과 같은 맥락이다.
현재 양산형 차량에 탑재하는 자율주행 기술의 선두주자로는 테슬라와 샤오펑이 꼽힌다. 나이스신용평가는 현대차그룹이 이들보다 3~4년 늦는다고 보고 있다. 그러나 사고 발생 시 책임 문제 등 해결해야 할 문제가 여전하다. 가장 앞선 자율주행 기술을 갖춘 테슬라의 글로벌 판매량은 2023년 65만대, 2024년 63만대, 지난해 59만대 등 감소 중이다. 업계 관계자는 “자율주행은 초기 기술력 격차가 향후 시장 경쟁력을 좌우한다는 인식이 있었지만 최근엔 확실한 기술력과 안전을 보장하는 게 더 중요하다는 분위기”라고 말했다.
글로벌 자율주행 시계가 늦춰지고 있는 것도 현대차그룹이 경쟁사를 따라잡을 수 있는 기회 요인이다. 글로벌 컨설팅기업 맥킨지는 2029년으로 전망했던 전 세계 로보택시 상용화 시점을 2030년으로 늦춰 잡았다. 도시 단위 레벨4 개인 승용차 시범운영은 2030년에서 2032년, 자율주행 트럭은 2031년에서 2032년으로 지연될 것으로 봤다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사