서울, 세계의 무대가 되다
[K컬처, 세계로 향한 2막] <1> BTS in 광화문
구글에서 비틀스와 U2를 제치고 가장 많이 검색된 보이밴드, 방탄소년단(BTS). 글로벌 대중문화의 변방에서 출발한 7인조 그룹은 이제 전 세계 팝 시장의 문법을 바꾼 존재가 됐다. 미국 음악 전문지 롤링스톤은 일찌감치 “2026년은 BTS의 해가 될 것”이라고 전망했다. 2013년 데뷔와 함께 시작된 이들의 언더독 서사(약자의 극적인 성공)는 군복무에 따른 숨 고르기를 지나 더 거대한 2막을 앞두고 있다.
서울의 심장 광화문광장은 오는 21일 보랏빛으로 물든다. ‘방탄소년단 컴백 라이브: 아리랑’은 BTS가 3년9개월 만에 완전체로 서는 첫 대형 무대이자 20일 발매되는 정규 5집 ‘아리랑’의 신곡을 처음 공개하는 자리다.
이번 공연은 넷플릭스가 전 세계 190여개국에 생중계하는 최초의 단일 아티스트 공연이라는 점에서도 주목된다. BTS가 줄곧 증명해 온 ‘가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것’이라는 명제가 광화문 한복판에서 다시 구현되는 셈이다.
광화문에서 BTS가 아리랑을 노래한다는 것에 대해 최규성 대중음악평론가는 “촛불집회 등 현대사의 중요한 장면들이 축적된 공간이자 경복궁과 청와대를 마주한 장소에서 수억명이 지켜보는 콘서트가 열린다는 사실 자체가 감격스럽다”며 “K팝이 한국의 역사와 도시의 기억, 그 모든 정체성을 품은 채 세계로 확장된 문화자산이 됐음을 보여주는 장면”이라고 말했다.
정규 5집에는 글로벌 스타 프로듀서들도 대거 참여했다. 팝록 밴드 원리퍼블릭의 프런트맨이자 그래미 수상 프로듀서 라이언 테더, 프로젝트 그룹 메이저 레이저의 멤버 디플로, 스페인 프로듀서 엘 긴초 등이 힘을 보탰다. 멤버 중 RM은 13곡, 슈가는 11곡, 제이홉은 10곡의 작사에 참여했다.
1990년대 백스트리트 보이즈와 엔싱크 이후 사실상 멈춰 있던 글로벌 아이돌 계보의 후계자는 다름 아닌 한국에서 등장했다. 하재근 문화평론가는 “BTS는 보이그룹 역사 전체를 놓고 봐도 최고 수준의 팀이다. 팝 시장의 비주류였던 K팝이 세계 음악산업의 중심으로 진입하는 계기를 만든 고마운 존재”라고 말했다.
“천천히, 조금씩 저 자신을 더 사랑하려 합니다.” 2018년 유엔총회 연설에서 BTS가 남긴 이 문장은 그들의 음악이 그려온 궤적을 선연하게 보여준다. 데뷔 초부터 청춘의 불안과 자기 수용을 노래해 온 이들은 무대 위 아이돌을 넘어 세계가 주목하는 ‘문화 외교관’으로 자리 잡았다.
대중음악은 시대보다 먼저 도착하는 번역본이다. 영국 리버풀의 달동네에서 등장한 네 청년이 '예스터데이(Yesterday)'와 '헤이 주드(Hey Jude)'로 전후 세대의 상처를 달랠 때 대서양 건너 미국에서는 밥 딜런이 인종 차별과 베트남 전쟁의 격랑 속에서 기타와 목소리 하나로 시대의 양심을 대변했다. 퀸은 아웃사이더들의 외침을, U2의 보노는 음악으로 먼 대륙의 가난을 무대 앞에 드러냈다. 그 계보 위에 BTS가 놓였다. 디지털 시대, BTS의 노래는 각자의 작은 화면 속으로 흩어진 세계를 다시 연결하고 있다. '러브 마이셀프(Love Myself)'를 외치던 일곱 소년의 목소리는 언어와 국경을 넘어 전 세계 청년들의 공감을 얻었다.
BTS 현상은 1960년대 '브리티시 인베이전'(British Invasion·영국의 침공)에 비유된다. 1964년 비틀스가 미국 공중파 '에드 설리번 쇼'에 출연하며 영국 록이 미국 시장의 중심으로 진입했다. 정확히 55년 뒤 BTS가 그 무대에 섰다. 임진모 대중음악평론가는 "인기의 속도와 파괴력만 보면 비틀스를 넘어설 정도다. 영미권이 아닌 한국에서 이런 스타덤이 탄생한 것은 대중음악사의 문화적 신기원"이라고 평가했다.
"음악을 시작한 이래로 꿈꿔온 것들이 많고, 그 꿈들이 커서 아직 갈 길이 멀다고 생각한다. 빌보드에 가보는 게 꿈이 아닐까 싶다." 2016년 슈가가 언급한 빌보드는 1년 만에 현실이 됐다. 2017년 빌보드 뮤직 어워드 수상, 2018년 '빌보드 200' 차트 1위, 그래미 3년 연속 노미네이트까지 달성했다.
2020년 발표한 노래 '다이너마이트(Dynamite)'는 발매 첫 주 빌보드 핫100 정상에 올랐다. 다음 달 9일부터 시작되는 월드투어는 콜드플레이(350만명)와 테일러 스위프트(460만명) 투어 규모를 넘어설 전망이다. 한국 대중음악사에서 처음 쓰인 이 모든 기록은 세계적으로도 드문 성취다.
선한 영향력은 음악을 넘어섰다. 2017년 유니세프 한국위원회와 파트너십을 맺고 155개국 아동·청소년을 대상으로 폭력 예방과 심리 지원을 추진했다. 2018년부터 세 차례 유엔총회 연설을 통해 미래 세대에게 희망과 연대를 이야기했다. 2022년에는 백악관을 방문해 당시 조 바이든 미국 대통령과 아시아계 혐오범죄 문제를 논의하며 글로벌 사회 이슈에도 목소리를 냈다.
BTS의 앨범은 단순한 팝 아이돌을 넘어 문화적 텍스트로 기능한다. 학계에선 '방탄학(BTSology)'이라는 개념까지 등장했다. 2020년 영국에서 시작된 'BTS 국제 연구 공동체' 학회는 글로벌 팬덤 '아미'와 BTS의 초국가적 정체성을 이론화하고 있다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
