‘단종 오빠’ 박지훈 등 천만 영화 배우들, 티빙에 모인다

‘유미의 세포들 3’ 김고은. 티빙 제공

티빙의 대표적 지식재산권(IP) ‘유미의 세포들’의 새 시즌이 다음 달 13일 공개되며 포문을 연다. 유미의 일상과 연애를 세포들의 시각으로 풀어내는 로맨틱 코미디인 ‘유미의 세포들’은 시즌2 이후 약 4년 만에 시즌3로 돌아온다. 김고은은 드라마 ‘작은 아씨들’(2022)과 영화 ‘파묘’(2024) 이후 다시 유미 역으로 복귀한다. 작품은 티빙에서 선공개된 뒤 tvN에서도 방영될 예정이다.



‘취사병 전설이 되다’ 박지훈. 티빙 제공

5월에는 박지훈 주연의 ‘취사병 전설이 되다’가 공개된다. ‘단종 앓이’ 신드롬을 일으키며 1000만 관객을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행 이후 선보이는 차기작으로 기대를 모은다. 동명 웹소설을 원작으로 한 이 드라마는 군대 취사병이 전설적인 요리사로 성장하는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지물이다. 프랑스 드라마 페스티벌 ‘시리즈 마니아’에서 한국 콘텐츠 가운데 유일하게 비경쟁 부문 특별상영작으로 선정되며 국제적으로도 주목을 받고 있다.



‘로또 1등도 출근합니다’ 이준혁. 티빙 제공

‘범죄도시3’ ‘서울의 봄’(2023) 등 1000만 영화에 잇달아 출연한 이준혁은 ‘로또 1등도 출근합니다’로 시청자를 만난다. 동명 웹소설을 원작으로 한 이 작품은 로또 1등에 당첨된 직장인이 퇴사하지 않고 계속 출근하며 겪는 변화를 그린 오피스 드라마다. 이준혁은 영업팀 팀장 공은태 역을 맡아 현실적인 직장인의 고민을 그려낼 예정이다.



OTT 업계 한 관계자는 “세 작품 모두 검증된 원작 IP를 기반으로 기본 팬층이 확보된 콘텐츠”라며 “스타 배우들의 인지도에 군대와 직장 등 일상적 경험에서 비롯된 소재가 결합돼 플랫폼 콘텐츠로서 경쟁력이 충분하다”고 평가했다.



티빙은 해외 OTT와 협력하는 방식으로 콘텐츠 유통 확대에도 힘쓰고 있다. 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’는 공개와 동시에 라쿠텐 비키, HBO 맥스, 일본 디즈니플러스, 중동·북아프리카 플랫폼 스타즈플레이 등을 통해 공개돼 일부 플랫폼에서 1위를 기록했다.



이를 계기로 티빙은 HBO 맥스와 일본 디즈니플러스에 ‘티빙 브랜드관’을 열고 아시아태평양 17개 지역에 콘텐츠를 공급하고 있다. 여러 플랫폼에 콘텐츠를 공급해 다양한 국가에서 성과를 창출하겠다는 계산이다.



자사 오리지널뿐 아니라 지난달 28일 첫 방송된 JTBC 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’도 HBO 맥스 내 티빙 브랜드관을 통해 아태 지역 17개국에 공개하고 있다. 웨이브도 자회사 웨이브 아메리카가 운영하는 OTT ‘코코와’를 통해 미국 캐나다 멕시코 등 30여개국에 한국 콘텐츠를 제공 중이다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



