빌보드 선정 ‘세계 음악시장 리더’에 방시혁·박진영 등 올라
하이브와 JYP엔터테인먼트, SM엔터테인먼트 등 대형 K팝 기획사 경영진이 미국 빌보드 선정 ‘세계 음악 시장 리더’로 대거 이름을 올렸다.
빌보드는 9일(현지시간) 방시혁(왼쪽 사진) 하이브 의장과 박진영(오른쪽) JYP 설립자 겸 창의성총괄책임자(CCO), 장철혁·탁영준 SM 공동대표, 장윤중 카카오엔터테인먼트 공동대표 등이 포함된 ‘2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스’ 명단을 발표했다. 미국을 제외한 지역에서 세계 음악 시장을 선도하는 리더들 명단이다.
하이브에서는 방 의장과 이재상 대표이사, 김태호 최고운영책임자(COO), 오유진 하이브 360 사업대표, 아이작 리 하이브아메리카 의장, 한현록 하이브재팬 대표이사 등 6명이 선정됐다. 방 의장은 2018년부터 올해까지 다섯 차례 명단에 올랐다.
JYP에선 박 CCO가 2014년 이후 두 번째로 명단에 들었고, 정욱 대표이사와 신현국 아메리카 대표이사는 처음 선정됐다. SM 탁 대표는 2022년부터 5년 연속, 장 대표는 2024년부터 3년 연속 포함됐으며 최정민 최고글로벌책임자(CGO)도 명단에 올랐다.
카카오엔터 장 공동대표는 2021년부터 다섯 번째 명단에 들었다. 공연기획사 라이브네이션코리아 조용배·김형일 대표도 이름을 올렸다.
