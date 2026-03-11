‘호퍼스’ 흥행에는 한국계 제작진 손길 있었다
북미 1위 디즈니·픽사 애니메이션
존 코디 김·조성연 초기부터 참여
북미 박스오피스 1위로 흥행 중인 디즈니·픽사 애니메이션 ‘호퍼스’(포스터)에는 한국계 제작진의 손길이 들어갔다. 제작 초기 단계부터 줄거리 구상과 캐릭터 개발에 참여한 존 코디 김(왼쪽 사진) 스토리 슈퍼바이저와 조명 애니메이팅을 담당한 조성연(오른쪽) 라이팅 아티스트가 그 주인공이다.
‘호퍼스’는 첨단 기술을 통해 로봇 비버가 된 소녀 메이블이 숲을 지키기 위해 동물 세계에 잠입하며 벌어지는 이야기다. 국내에서는 ‘왕과 사는 남자’에 이은 박스오피스 2위에 올라 있다. 북미에선 지난 6일 개봉 이후 압도적 1위를 이어가며 단 3일 만에 4535만 달러(약 670억원)를 벌어들였다.
김 슈퍼바이저는 10일 화상 인터뷰에서 “픽사는 캐릭터 중심의 스토리를 중요시한다”며 “‘호퍼스’는 동물 로봇을 만들어 야생을 관찰하는 다큐멘터리에서 영감을 얻었다. ‘미션 임파서블’ 같은 스파이 액션 스릴러 요소를 섞고자 했다”고 설명했다.
스토리 구상에만 3~4년이 걸렸다. 그는 “수천장 그린 스토리보드 중 98%는 쓰레기통에 버려졌다. 많은 아이디어를 테스트했기에 새 떼가 상어를 들어 하늘을 날거나 비버 메이블이 텍스트 음성 변환 기능으로 제리 시장에게 말을 거는 인상적인 장면들이 나왔다”고 말했다.
2000년부터 픽사에서 근무한 조 아티스트는 “그동안 백인의 파란 눈을 주로 그렸는데 메이블은 동양인이어서 검정색 눈동자를 그려 넣은 점이 특별했다”고 전했다. 인공지능(AI) 기술에 따른 위기감에 대해선 “픽사는 동작 하나하나를 전부 손으로 그려낸다. 그런 장인 정신을 잃지 않는다면 AI에 크게 영향을 받지 않을 것”이라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
