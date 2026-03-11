LG CNS, 美 ‘휠 달린 로봇’ 기업에 전략 투자
“풀스택 로봇전환 서비스 제공”
LG CNS가 미국 로봇 기업 ‘덱스메이트’에 국내 기업 최초로 전략적 투자를 단행했다고 10일 밝혔다. 이번 투자는 산업 현장에 최적화된 휴머노이드 로봇 하드웨어 경쟁력을 강화하는 차원에서 LG테크놀로지벤처스를 통해 이뤄졌다.
덱스메이트는 미국 실리콘밸리에 있는 휴머노이드 로봇 제작 기업이다. 인간형 로봇의 작업 수행 능력은 유지하면서도 장시간 안정적인 작업을 위해 다리 대신 휠을 적용한 로봇을 선보이는 것이 특징이다. 글로벌 로봇 소프트웨어(SW)·인공지능(AI) 개발 기업들이 덱스메이트 로봇을 연구용 표준 하드웨어로 채택하기도 했다.
덱스메이트 로봇은 36개 이상의 자유도를 기반으로 정밀한 양손 협동 작업도 가능하다. 양팔 기준 약 15㎏의 적재 하중을 지원하며 한번 충전으로 20시간 이상 작업할 수 있다.
LG CNS 관계자는 “이번 투자로 이족보행 휴머노이드와 사족보행 로봇에 이어 휠 타입 휴머노이드까지 확보하게 됐다”며 “휴머노이드 로봇 상용화의 핵심 요소인 하드웨어, 로봇 파운데이션 모델(RFM), 운영·학습 플랫폼을 결합한 ‘풀스택 RX(로봇 전환) 서비스’를 제공해나갈 것”이라고 말했다. LG CNS는 로봇 운영·학습을 위한 플랫폼도 자체 개발 중이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
