1차 석유파동 트라우마… 1978년 ‘한국판 에너지부’ 탄생

한국은 자원 빈국이다. 원전을 제외한 에너지 수입 의존도는 92.3%에 달한다(2021년 기준). 하지만 단전이나 석유·가스 부족으로 문제를 겪는 일은 흔치 않다. 국민이 에너지 부족을 느끼지 않게 된 것은 정부가 1970~80년대 닦아 놓은 기틀 덕분이다. 에너지 안보 문제가 부각한 현재, 40~50년 전 정책 결정 과정은 소중한 기록이 됐다. 흔적마저 흐릿해진 그 시절 ‘에너지 생존’의 역사를 재조명해보고자 한다.