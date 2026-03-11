1차 석유파동 트라우마… 1978년 ‘한국판 에너지부’ 탄생

한국은 자원 빈국이다. 원전을 제외한 에너지 수입 의존도는 92.3%에 달한다(2021년 기준). 하지만 단전이나 석유·가스 부족으로 문제를 겪는 일은 흔치 않다. 국민이 에너지 부족을 느끼지 않게 된 것은 정부가 1970~80년대 닦아 놓은 기틀 덕분이다. 에너지 안보 문제가 부각한 현재, 40~50년 전 정책 결정 과정은 소중한 기록이 됐다. 흔적마저 흐릿해진 그 시절 ‘에너지 생존’의 역사를 재조명해보고자 한다.
한국 수출액이 역대 최초로 100억 달러를 돌파한 1977년. 그해 11월 30일 ‘수출의 날’ 행사 이틀 전에 사전 준비차 장충체육관을 방문했던 장예준 당시 상공부 장관은 정부청사로 돌아온 후 한 통의 전화를 받는다. 신설하는 동력자원부 초대 장관을 맡아달라는 박정희 대통령의 주문이었다. 당시 장 장관의 비서관이었던 한준호 전 한국전력공사 사장 증언에 따르면 그 통화 이후 장 장관은 “안 갔으면 좋겠다”는 의중을 강하게 내비쳤다. 건설부 장관 2년, 상공부 장관 4년으로 장관만 6년을 역임한 ‘중진 장관’이 개척교회나 다름없는 신설 부처를 맡는 데 거부감이 있었던 것으로 짐작된다. 이에 보좌진들은 “박 대통령께서 다 생각이 있으셨던 거 아니겠느냐”며 장 장관을 설득했다고 한다. 무게감 있는 장관이 있어야 신설 부처에 힘이 실릴 수 있다는 박 대통령의 뜻이 반영된 것 아니겠냐는 게 설득 근거였다. 우여곡절 끝에 장 장관은 1978년 1월 출범한 동력자원부의 초대 장관을 맡았다.
장 장관과 보좌진의 첫 과제는 조직 구성이었다. 당시만 해도 에너지 업무는 상공부 공무원들의 기피 대상이었다고 한다. 에너지 업무에 사건·사고가 많았던 탓이다. 겨울철 연탄을 때던 시절이다 보니 일산화탄소 중독부터 가짜 연탄까지 별별 사고가 다발했었다. 그러면 어김없이 담당 공무원에게 책임을 묻는 일이 발생하고는 했다고 한다. 이에 상공부 내부 인사를 동결하고 인재를 끌어모았다. 상공부 내 6명의 실장급 인사 중 유각종 경공업 차관보를 초대 차관으로 낙점하고, 기획조정실장은 이봉서 국무총리실 제2행정조정실장(경제 담당)이 맡기로 했다. 조직·인원 구성을 마친 뒤에는 얼른 일할 곳을 마련하라는 박 대통령의 채근에 사무실 찾기에 돌입했다. 급히 매물을 찾은 끝에 서울 동대문 운동장 인근 덕수빌딩 1~5층을 쓰기로 결정됐다. 당시만 해도 외진 곳이라 정착까지는 시일이 걸렸다고 한다. 경찰과의 마찰도 있었다. 한 전 사장은 “기업이 건물에 들어오면 파출소에 신고해야 하는데 안 했다면서 사무실에 들어왔다”며 “‘중앙부처다’해도 막무가내였다”고 회고했다. 이 모든 과정이 1~2개월 사이에 이뤄졌다.
증언으로만 본다면 동력자원부 신설 과정은 번갯불에 콩 구워 먹듯 속도를 낸 것으로 읽힌다. 하지만 역사적 배경을 보면 국가적 절박함이 부처 신설의 발로였다고 보는 게 타당하다. 1973년 1차 석유 파동을 겪을 당시만 해도 국내 에너지는 석유에 치중돼 있었다. 동력자원부 출신인 김호철 박사의 논문 ‘한국 에너지정책 레짐의 역사적 전개’에 따르면 당시 석유의존도는 54%에 달했다. 1960년대 ‘10개년 장기전원 개발계획’에 따라 석유발전소를 중심으로 26개 발전소를 건설하기로 한 영향이 반영됐다. 소비는 늘렸지만 여유분의 석유를 비축하는 일은 등한시한 점이 한계였다. 한 전 사장에 따르면 당시 비축분은 8일 정도에 불과했다. 200일 이상 버틸 수 있는 원유를 비축 중인 2026년 현재 한국 상황과 천양지차다. 지금과는 달리 원유 공급이 하루라도 끊기면 경제에 미치는 영향이 지대할 수밖에 없었다. 이런 가운데 미국은 1977년 에너지안보 차원에서 한국의 동력자원부 격인 에너지부를 출범했다. 에너지 안보가 강조되는 시대상과 국가적 필요성이 동력자원부 창설의 밑거름이 된 것으로 분석된다.
공식 기록에는 남지 않았지만 최규하 당시 국무총리의 역할 역시 지대했다. 당시 박 대통령에게는 두 개의 정부 부처 신설안이 보고돼 있었다. 경제기획원이 들고 온 통계청 신설안과 상공부의 동력자원부 신설안이었다. 이봉서 전 동력자원부 장관에 따르면 과거엔 지금보다 부처 신설이 더욱 어려웠다고 한다. 이 전 장관은 “박 대통령이 ‘한꺼번에 둘은 안 된다 하나만 해라. 최 총리가 결정하세요’라며 결정을 맡겼다”고 회고했다. 이때 최 총리의 선택은 동력자원부였다. 이 전 장관은 “최 총리가 1차 석유 파동 때 사우디아라비아를 다녀온 경험이 있고 한국 스스로 석유 문제를 해결할 능력이 없다는 걸 느낀 거 같다”고 밝혔다. 여기에 상공부의 전폭적 지원이 더해졌다. 이 전 장관은 “에너지가 골치 아프다는 판단에 ‘잘 됐다’고 떼어주려던 인식이 있었던 듯하다”고 덧붙였다.
국내외 각종 상황이 맞물리며 출범한 동력자원부의 첫 과제는 단연 석유 수급이었다. 기록상으로도 이 과제가 최우선이었던 것으로 확인된다. 하지만 실제로는 박 대통령의 의중이 반영된 다양한 과제가 출범 첫해부터 다뤄지기 시작했다고 한다. 한 전 사장은 ‘에너지 전략’ ‘해외자원개발’ ‘신·재생에너지 개발’ 등 세 가지 주제가 더 있었다고 증언했다. 한 전 사장은 “박 대통령의 스타일이 업무 보고를 받고 난 뒤 딱 몇 가지만 지시한다”며 “그 이후 나오는 게 ‘대통령 지시사항 실천 계획’이다. 이게 법보다도 우선이었다”고 말했다.
이때 기틀을 잡아 둔 에너지 정책 방향은 동력자원부 15년 역사 동안 지속되게 된다. 불과 15년이지만 동력자원부가 이룬 일들은 적지 않다. 석유 비축 개념을 도입하고 송유관을 수도권까지 까는 작업이 대표적이다. 여기에 천연가스를 국내 도입한 것과 전국적으로 가스관을 설치하는 일도 이때 시작됐다. 한 전 사장은 “지금 같으면 민원이다 뭐다 해서 그렇게 빨리할 수 없었을 것”이라고 회고했다. 동력자원부 출범 이전부터 시작된 원자력발전 도입과 신재생에너지 개발도 주요 업무였다. 원전 확대는 이 시기가 실질적인 출발점이었다 해도 과언이 아니다.
1986년 에너지경제연구원 설립도 동력자원부 시기 일궈낸 결과물 중 하나다. 동력자원부 설립을 앞두고 한국개발연구원(KDI)은 해외자원개발 업무를 알 만한 인재 모시기에 돌입했다. 그렇게 찾아낸 인물이 에너지경제연구원 초대 원장을 지낸 이회성 전 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 의장이다. 경기고, 서울대를 졸업한 경제학자인 이 전 의장은 미국 럿거스대에서 박사 학위를 딴 이후 미국 엑슨모빌에서 이코노미스트로 근무하고 있었다. 최고의 대우를 받던 이 전 의장은 김만제 KDI 원장과 사공일 KDI 부원장의 끈질긴 설득에 한국행을 결심했다고 전했다. 그는 월급이 몇 분의 1로 깎여가면서 한국행을 결정했고, 동력자원부와 호흡을 맞추며 에너지경제연구원 설립까지 주도했다. 이 전 의장은 한국행 결심 이유와 관련해 “국가를 위해 일하는 경험은 아무 때나 할 수 있는 게 아니다”고 설명했다. 동력자원부 역사의 산증인인 한 전 사장이나 이 전 장관의 인식도 마찬가지다. 이 전 장관은 “그때 동력자원부가 없었다면 (2차 석유 파동 때) 정말 큰일 날 뻔했다”고 회고했다.
