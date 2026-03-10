시사 전체기사

[포토] 갓 잡은 봄 멸치

입력:2026-03-10 00:30
수정:2026-03-10 00:41
외국인 노동자와 어민들이 9일 부산 기장군 대변항에서 갓 잡은 멸치를 그물에서 털어내고 있다. 기장군의 대표적인 수산물인 멸치는 살이 연하고 지방질도 풍부해 젓갈과 횟감 등으로 이용된다. 연합뉴스

