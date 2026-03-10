시사 전체기사 [포토] 갓 잡은 봄 멸치 입력:2026-03-10 00:30 수정:2026-03-10 00:41 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 외국인 노동자와 어민들이 9일 부산 기장군 대변항에서 갓 잡은 멸치를 그물에서 털어내고 있다. 기장군의 대표적인 수산물인 멸치는 살이 연하고 지방질도 풍부해 젓갈과 횟감 등으로 이용된다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 尹 ‘무기징역’ 선고 후 윤갑근에 “나가서 싸우라” 출마 독려 2 ‘명픽’ 정원오 서울시장 등판… “오세훈 구호만 요란” 3 국힘, 끝장 의총서 ‘비상계엄 사과·尹 절연’ 결의문 채택 4 황종우 해수부 장관 후보자 일가족, 재산 21억8900여만원 신고 5 통제 안되는 당, 결국 총대 멘 李… “개혁하다 초가삼간 태워” 해당분야별 기사 더보기 1 “대기 예약 1000명, 제주서도 와요”… 마운자로 품귀 사태 2 ‘비리 백화점’ 강호동 농협회장 횡령·금품수수 의혹 적발 3 美, 한·일 등 동맹국 ‘브리지’로 해양패권 재건 나선다 4 전쟁이 재계 시총 순위도 바꿨다… 한화그룹, 4위 부상 5 엎친 데 덮친 오일쇼크… 코스피 털썩 해당분야별 기사 더보기 1 조주빈, 교도소서 ‘우수상’…롤링페이퍼엔 “징역 파이팅” 2 “소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인 3 강북 모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개…20세 김소영 4 검찰, ‘환자 사망’ 양재웅 병원 관련 경찰에 보완수사 요구 5 “폭언 들어도 ‘죄송합니다’부터”… 이상한 친절교육 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, 유가 폭등에도 “작은 대가, 바보들만 다르게 생각해” 2 트럼프도 이란도 갈팡질팡 ‘이상한 전쟁’ 3 담수시설 등 생존 인프라 공격 확산… 美, 정유시설 때린 이스라엘에 항의 4 “독성가스에 검은 기름비”… 테헤란 석유저장고 폭발 여파 5 “전쟁 통해 이란 정권 전복 어려워”… 개전 1주일 전, 美정보당국 분석 해당분야별 기사 더보기 1 ‘도쿄의 기적’…한국, 호주 꺾고 17년 만에 WBC 8강행 2 ‘한 방’에 무너진 한국…WBC 최다 피홈런 불명예 3 올림픽 金 최가온 “다음 목표는 세계 최고 보더” 4 ‘도쿄의 기적’…한국, 호주 꺾고 극적 WBC 8강행 5 ‘도쿄의 기적’ 이끈 류지현 감독, 뜨거운 눈물…“인생 경기였다” 해당분야별 기사 더보기 1 17살에 시작해 19년…종로 5평 공방 세공 인생[한우물보고서] 2 한국인 토익 평균 686점…토익 최고득점 연령대는? 3 건강검진으로 신장암 조기 발견… “흡연·고혈압·비만도 영향” 4 한국인 70%는 수면 불만족… 치료받는 건 20%대 불과 5 효과 좋은 수면병 치료제, 국내에 없거나 비싼 이유는? 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 기름값 싼 곳 찾아 주유소 오픈런 “1시간 기다려 성공” 100달러 뚫은 유가… ‘퍼펙트 스톰’ 엄습 강북 모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개…20세 김소영 “소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인 조주빈, 교도소서 ‘우수상’…롤링페이퍼엔 “징역 파이팅” 검찰, ‘환자 사망’ 양재웅 병원 관련 경찰에 보완수사 요구 트럼프, 유가 폭등에도 “작은 대가, 바보들만 다르게 생각해” “성희롱해도 ‘죄송합니다’부터”… 이상한 친절교육 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요