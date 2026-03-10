국힘 의원 전원 ‘尹 어게인 거부’ 결의문
지선 앞두고 당 노선 변경 청신호
국민의힘이 9일 당 노선과 관련한 끝장토론을 진행해 장동혁 대표를 포함한 소속 의원 106명 전원 명의의 ‘윤 어게인 거부’ 결의문을 채택했다. 국민의힘이 분명한 윤 어게인 거부 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다. 6·3 지방선거가 코앞인 상황에서 현 지도부 노선으론 선거를 치를 수 없다는 당내 반발이 분출하자 강성보수 결집 노선을 고집하던 장 대표가 끝내 굴복한 것이다. 당 노선 정상화를 내걸고 공천 신청 포기라는 배수진을 쳤던 오세훈 서울시장의 정치적 승부수가 먹혀들었다는 평가도 나온다.
국민의힘은 당 노선 관련 긴급 의원총회를 열고 격론 끝에 12·3 비상계엄에 재차 사과하고 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다는 결의문을 채택했다. 의원들은 당내 갈등을 만들 수 있는 행동이나 발언도 자제하고 뜻을 모으기로 합의했다. 불필요한 당력 낭비라는 비판을 받았던 극심한 당 내홍도 일단은 봉합되는 모습이다.
장 대표도 결의문에 참여하면서 당 노선 변경에 일단 청신호를 켜게 됐다. 송언석 원내대표는 기자들에게 “장 대표를 비롯해 참석한 모든 의원들이 동의하는 내용으로 결의안을 만들었다”고 설명했다.
송 원내대표는 의총 후 “잘못된 12·3 비상계엄 선포로 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해서 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다”며 결의문 낭독을 시작했다. 결의문은 특히 “대한민국도 국민의힘도 결코 과거로 되돌아갈 수 없다”며 윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 세력의 주장에 선을 그었다.
결의문은 또 “당내 구성원 간의 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 반응을 중단하고 대통합에 나서겠다”며 “당의 전열을 흐트러트리고 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다”고 강조했다. 그러면서 “이재명 정권의 반헌법적 폭주에 대응하기 위해 자유민주주의수호, 사법파괴 저지, 헌법가치존중에 동의하는 모든 국민과 연대하겠다”고 선언했다. 송 원내대표는 “다가오는 지방선거에서 반드시 승리하겠다”며 결의를 다졌다.
의총에 참석한 장 대표는 메모하면서 의원들의 의견을 귀담아듣고 결의안에도 참여했다. 장 대표는 앞서 윤 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 이튿날인 지난달 20일 “단호하게 절연해야 하는 세력은 오히려 절윤(윤석열 절연)을 앞세워 당을 갈라치기 하는 이들”이라며 판결을 부정하고 윤 어게인을 끌어안겠다고 선언했다. 당내에선 “윤 어게인 절연은커녕 윤 어게인 우두머리가 장 대표”라는 비판도 나왔다. 한 의원은 의총 도중 장 대표를 손가락으로 가리키며 “내 앞에서 당장 사과하라”고 요구하기도 한 것으로 전해졌다.
장 대표는 의총 후 기자들의 질문에 답변 없이 대표실로 돌아갔다. 박성훈 수석대변인은 “장 대표는 의원들의 총의를 존중한다는 입장을 밝혔다”고 전했다.
의총에는 70여명의 의원이 참석했다. 당내 개혁파로 분류되는 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 당 노선에 대한 끝장토론을 진행할 의총 개최를 원내 지도부에 요구했고, 송 원내대표가 결단해 이를 수용하면서 의총이 열린 것으로 전해졌다.
발언에 나선 의원들은 대체로 장동혁 지도부의 노선 변화 촉구에 힘을 실었다고 한다. 6선의 조경태 의원은 “다들 절윤해야 한다고 했다”며 “통합 정치해야 한다고 했고 당 대표의 노선이 명확해져야 한다는 입장을 전달했다”고 말했다. 5선 중진 윤상현 의원도 “빨리 당의 내부 불협화음을 제거하고 중심을 잡아서 다음 단계로 넘어가야 한다는 말을 했다”고 밝혔다. 대안과 미래와 친한(친한동훈)계 의원들도 절윤 요구 등 노선 재정립을 요구했다.
친한계에 대한 윤리위원회의 제명 철회와 인적 쇄신 등 당내 개혁파 의원들의 요구는 결의안에 담기진 않았다. 개혁파 의원들은 의원총회 비공개 발언에서 지도부를 향해 세 가지 사안을 요구한 것으로 전해졌다. 한 재선 의원은 통화에서 “노선 재정립과 친한계 인사에 대한 징계 철회, 잘못된 노선에 앞장선 당직자의 용퇴 등을 요구했다”며 “최소 이 세 가지는 이뤄져야 국민께서 우리가 바뀌었다는 것을 이해할 수 있다”고 말했다.
박준상 최수진 기자
