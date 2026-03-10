靑 “최고가격제 금주 시행… 0.2억 배럴 우선구매권 행사 검토”
‘시장 안정화’ 전방위 대응 나서
중동발 고유가 충격이 국내 금융시장 전반으로 번지면서 정부가 유가·자본시장·환율을 아우르는 전방위 대응에 나섰다. 청와대는 이번 주 휘발유·경유 최고가격제 시행을 예고했다. 산유국과 공동 비축 중인 원유 0.2억 배럴에 대한 우선구매권 행사도 검토한다. 유류세 인하 폭 확대와 소비자 직접 지원도 검토 대상이다. 금융시장에는 ‘100조원+α’ 규모의 안정 프로그램이 투입된다.
김용범 청와대 정책실장은 9일 이재명 대통령 주재로 열린 비상경제점검회의 후 브리핑에서 “우선구매권을 행사해 0.2억 배럴을 우리가 인수할 수 있다. 한국석유공사의 해외 생산분도 국내로 돌릴 수 있다”고 밝혔다. 석유공사는 공사 보유 비축시설에 산유국 소유 원유를 저장해 두고, 이 물량을 먼저 구매·사용할 수 있는 권리를 확보하고 있다. 호르무즈 해협을 우회하는 대체 공급선 다변화도 추진하고 있다. 업계에선 미국·브라질·멕시코 등이 거론된다. 재정 마련을 위한 추가경정예산(추경) 검토 가능성에 대해서는 “사태가 얼마나 지속될지 알 수 없고, 조기 수습되지 않으면 전망 자체가 의미 없다”면서도 “추가 재원이 필요하다면 진지하게 고민할 상황이 됐다”고 말했다.
휘발유·경유 최고가격제는 이번주 안에 시행될 예정이다. 김 실장은 최고가격제 기준에 대해 “2주 주기로 설계하려 한다. (중동) 상황 발생 이전을 기준으로 설정할 것”이라고 말했다. 최고가격은 현시점 시중 가격보다 낮게 설정될 예정이다.
최고가격제 시행과 관련한 절차는 산업통상부가 마련한다. 김정관 산업부 장관은 이날 국회에서 세부 시행 방식에 대해 “구체적인 내용을 말하면 정유사들의 행태가 미리 바뀔 가능성이 있다. 필요한 조치를 할 생각”이라고 말했다. 한시적 조치라는 점도 강조했다. 김 장관은 “호르무즈 해협 봉쇄라는 비상 상황에 맞게 대응할 필요가 있다”고 답했다.
환율 방어도 당국의 핵심 과제로 떠올랐다. 유상대 한국은행 부총재는 이날 ‘중동 상황 점검 태스크포스 회의’를 주재하고 “필요하면 적절한 시장 안정화 조치를 하겠다”고 밝혔다. 환율이 짧은 기간에 급등하면 수입 물가를 자극하고 기업들의 달러 조달 부담도 키운다. 한은으로선 변동성 자체를 낮추는 데 우선 초점을 맞출 가능성이 크다. 시장에서 원·달러 환율 1500원 선이 심리적 저항선으로 인식되는 상황에서 외환당국이 우선 구두 개입으로 쏠림을 진정시킬 것으로 보고 있다. 이후 상황에 따라 시장에 직접 달러를 공급하는 스무딩 오퍼레이션(미세조정)에 나설 가능성도 거론된다.
금융시장 불안이 더 커질 경우 한은이 비정례 환매조건부채권(RP) 매입 카드를 다시 꺼낼 가능성도 있다. RP 매입은 금융기관이 보유한 채권을 일정 기간 뒤 되사는 조건으로 한은이 사들여 단기 유동성을 공급하는 방식이다. 한은은 2024년 12월 비상계엄 직후 금융시장 변동성이 확대되자 비정례 RP 매입을 통해 단기 유동성을 공급하기도 했다. 시장 안팎에선 중동발 충격이 길어질수록 환율 안정과 유동성 공급 조치를 함께 묶는 입체적 대응이 필요하다는 지적이 나온다.
정부는 금융위원회를 중심으로 이미 마련된 ‘100조원+α’ 규모의 시장안정 프로그램도 필요시 즉시 가동할 방침이다. 단기자금시장에 유동성을 공급하고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 확산을 막기 위한 안전판 성격의 자금이다. 이 프로그램은 채권·단기자금시장 안정에 최대 37조6000억원, 부동산 PF 연착륙 지원에 최대 60조9000억원 등을 투입하는 구조다. 금융당국은 시장 변동성이 확대될 경우 이 같은 안전판을 적기에 집행해 자금경색 확산을 막겠다는 계획이다. 정부는 중동 상황이 더 악화할 경우를 대비해 금융회사들과 캐피털콜(시장 수요 발생 시 자금 조달을 요청하는 것)을 늘리기 위한 논의에도 돌입했다.
