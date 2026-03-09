시사 전체기사

[포토] 다시 주저앉은 코스피

입력:2026-03-09 21:18
공유하기
글자 크기 조정

9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 333포인트(5.96%) 내린 5251.87에 장을 마감했다.

윤웅 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“유출 대가로 500만달러 요구하라”… 검찰, ‘삼성전자 기밀유출’ 6명 기소
트럼프 경고 비웃듯 강경파 선출… 물 건너간 ‘베네수 모델’
‘한 방’에 무너진 한국…WBC 최다 피홈런 불명예
백종원 더본, 연돈 사태 권고안 거부…민주당 중재 결렬
“소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인
여권 성씨 ‘LEE→YI’ 표기 변경 요구에 법원 “안 돼”
통영서 남녀 찌른 후 달아난 30대男, 사천서 투신 사망
롤렉스 차고 700억 굴렸다 불법도박사이트 운영 일당 7명 구속
국민일보 신문구독